Avrupa'ya imrenenler iyi okuyun! Belçika'daki selzedelere devlet destek vermiyor...

Belçika da sel felaketiyle mücadele eden ülkelerden bir tanesi. Felaket sonucu 37 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.



Sel nedeniyle zor durumda olan vatandaşlar ise hükümet tarafından kaderine terk edimiş durumda. Çünkü



'Bölgesel Felaket Fonu'ndan yararlanabilmek için sigortalı olmak gibi katı şartlar aranıyor.



ENGELLİ KADINI ORTADA BIRAKTILAR



'FELAKET FONU'NDAN YARARLANMANIN KOŞULLARI KATI

Selden etkilenen Valon bölgesindeki mağdurlardan biri de yüzde 60 engelli olan Dominique Devijver. Chênée'deki dairesinin zemin katında iken evini su basan ve bir anda beline kadar su dolan dairede ölümden dönen tekerlekli sandalyedeki kadın sigortası olmadığı gerekçesiyle devletin sağladığı yardımdan yararlanamıyor.Mağdur engelli kadın, kaybının yaklaşık 18.000 avro olduğunu ve herhangi bir yardımdan yararlanıp yararlanamayacağını bilmediğini ifade etti.Varını yoğunu selde kaybeden kadın iki haftadır çaresizce hastanede yardım bekliyor.Yetkililer sel felaketinden etkilenen her iki kiracıdan birinin sigortalı olmadığını bu nedenle devlet desteğinden yararlanamayacağını belirtiyor.Bölgesel Felaket Fonu'ndan yardım alma koşullarının katı olduğunu söyleyen yetkililer, 'Yalnızca uyum gelirinden veya ikame gelirinden yararlanan kişiler, Felaket Fonu'ndan bir müdahale talep edebilecek. Diğerleri için hiçbir şey olmayacak. Bölge'nin bu fonun bir müdahalesine erişim koşullarını genişletmesini açıkça talep ediyoruz” dedi.