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Denizli
Yenidoğan ölümleri en aza indirmek için eğitim veriliyor

Yenidoğan ölümleri en aza indirmek için eğitim veriliyor

Denizli Il Saglik Müdürlügü organizasyonunda, dogumda olusabilecek yeni dogan ölümlerinin en aza indirilmesi noktasinda önemli bir yer tutan Yenidogan Canlandirma Programi Egitimi (NRP) düzenleniyor. 3 gün sürecek ve 42 saglik çalisaninin katilacagi egitimlerde yeni dogana en uygun güncel yaklasimlar ve uygulamalarin aktarilacagi belirtildi.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:09
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:32
Yenidoğan ölümleri en aza indirmek için eğitim veriliyor

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Halk Sagligi Baskanligi Çocuk, Ergen, Kadin ve Üreme Sagligi Hizmetleri Birimi koordinasyonunda gerçeklestirilen egitim programina kamu, özel hastaneler ve 112 Il Ambulans Servisi Bashekimligi’nde görevli 3 hekim ve 39 ebe, hemsire, ATT ve paremedikten olusan toplam 42 saglik çalisani katiliyor. Kurs sorumlulugunu Izmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sagligi ve Hastaliklari Hastanesi’nden Doç. Dr. Ilker Günay’in yürüttügü egitimlerde; Izmir Il Saglik Müdürlügü, Denizli Il Saglik Müdürlügü ve Pamukkale Üniversitesi’nde görevli NRP egitimcileri tarafindan yeni doganda en uygun güncel yaklasimlar ve uygulamalar katilimcilara aktarilacak.

"Güzel bir egitim olmasini diliyorum"

Saygi durusu ve Istiklal Marsi’nin okunmasi ile baslayan egitim programinin açilis konusmasini gerçeklestiren Denizli Il Saglik Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk;“ Yeni dogana bagli ölümlerin önlenmesi amaciyla ülkemizde 1998 yilindan bu yana Yenidogan Canlandirma Programi (NRP) yürütülmektedir. Yenidogana yönelik girisimde bulunan tüm saglik çalisanlarina standart bir canlandirma uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatilmasi amaciyla bu egitimler gerçeklestirilmektedir. Ilimizde de 2000 yilindan bu yana NRP uygulayici ve güncelleme egitimlerini gerçeklestiriyoruz. Pandemi döneminde ara verdigimiz egitimlere ilimizdeki ihtiyaca binaen bugün tekrar basladik. Güzel bir egitim olmasini diliyorum” dedi.



Kurs Sorumlusu Doç. Dr. Ilker Günay da egitim süreci ve ele alinacak konular hakkinda katilimcilara bilgi verdi. Grup modülü seklinde 3 gün devam edecek olan uygulamali egitim programi sonunda basarili olan kursiyerlere düzenlenecek törenle sertifikalari verilecek. Kaynak : İHA

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