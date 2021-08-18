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Yalan haberciliğin merkezi olan Sözcü'den yeni skandal! Mülteci okulu provokasyonları ellerinde patladı

Yalan haberciliğin merkezi olan Sözcü'den yeni skandal! Mülteci okulu provokasyonları ellerinde patladı

Yalan haberciliğin merkezi olan Sözcü Gazetesi bu sefer de mülteci okulu üzerinden provokasyon yapmaya soyundu. Haberde İzmir'in dört metropol ilçe merkezine mülteci okulu yapıldığı aktarıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklama ise Sözcü'nün yalanını çürüttü.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:59
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 00:05
Yalan haberciliğin merkezi olan Sözcü'den yeni skandal! Mülteci okulu provokasyonları ellerinde patladı

Yalan haberciliğin merkezi olan Sözcü Gazetesi bu sefer de mülteci okulu üzerinden provokasyon yapmaya soyundu.

Haberde İzmir'in dört metropol ilçe merkezine mülteci okulu yapıldığı aktarıldı.

Ata Benli isimli bir Twitter kullanıcısı da 'Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir'e 4 adet mültecilere özel okul yapma kararı aldı. Okullara giriş tamamen sınavsız ve ücretsiz olacak. Okuyan öğrencilerin ailelerine vatandaşlık ve geçici konut verilmesi gündemde. Nasıl sizin çocuğunuz istediği okula gidebiliyor mu?' diyerek bu yalana ortak oldu.



GERÇEK İSE BAMBAŞKA

Yetkililer tarafından yapılan açıklama ise Sözcü'nün yalanını çürüttü.

Açıklamada 'Kriz zamanlarında herkes için eğitim kapsamında Eğitim altyapısının güçlendirilmesi projeleri Avrupa Birliği finansal desteği ile Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından AB kaynakları kullanılarak 19 ilimizde toplam 410 okul inşaa edilmektedir. Okulların tamamı devlet okuludur.
İzmir ilimizde toplam 500 milyon TL yatırım ile 20 okul inşaa edilmekte olup 4 adet okul tamamlanmış ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.
İnşaa edilen okulların tamamı devlet okulu olup yabancı uyruklu çocuklar için değil, tüm çocuklar için yapılmaktadır. Okulların inşaası tamamlandığında Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmekte ve bölgede yaşayan öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır.' ifadeleri kullanıldı.


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