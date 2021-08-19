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Yaşam
Tokat'ta eşini 23 yerinden bıçaklayan şahıs serbest bırakıldı

Tokat'ta eşini 23 yerinden bıçaklayan şahıs serbest bırakıldı

Barışmaya gittiği babaevindeki eşini 23 yerinden bıçaklayarak 'adam öldürmeye teşebbüsten' yargılanan şahıs, serbest bırakıldı. Tedavi gören kadın, korkudan hastaneye gidemediğini söyledi.

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:53
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 15:38
Tokat'ta eşini 23 yerinden bıçaklayan şahıs serbest bırakıldı

Tokat'taki bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan 32 yaşındaki eşi Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan 30 yaşındaki Özlem Ağ, ocak ayında evi terk etti.

Genç kadın, babası Mehmet Demirel'in yanına gidip boşanma davası açtı.

1 Nisan'da Samet Ağ, eşi ile konuşmak ve eve dönmeye ikna etmek için Mülk köyüne gitti.

23 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ağ, eşi Özlem ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakla yaraladı. 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan Mehmet Demirel, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası Samet Ağ, çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. 3 ay tutuklu kalan Samet Ağ'ın avukatı, müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığı da mahkemeden delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak mahkemeden tahliye talep etti. Samet Ağ, 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Temmuz'da CMK'nın 109/3-b maddesi kapsamında yurt dışına çıkmama, adli kontrol tedbirleri uygulanması, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatleri arasında adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atması' koşuluyla serbest bırakıldı.

Özlem Ağ'ın avukatı aracılığı ile mahkemeye yaptığı itiraza rağmen tahliye kararı geri çekilmedi.

'CEZAEVİNDE OLMASI İÇİN ÖLMEM Mİ GEREKİYOR'

9 gün yoğun bakımda tedavi gören, 22 gün sonra hastaneden taburcu olan bir çocuk annesi Özlem Ağ, 'Olay günü beni geri götürmeye geldiğini söyledi. Ben de kabul etmedim. Sonra evde 3-4 saat oturdu. Babam eve gelince onunla tartışmaya başladılar. Tartışma sırasında annemi iterek yere düşürdü. Babam da evden kovdu. Ama gitmedi. Jandarmayı aramak için mutfağa telefonumu almaya gittim. Arkamdan geldi. 'Ne yapıyorsun Özlem' dedikten sonra beni seri şekilde bıçaklamaya başladı. 23 yerimden bıçaklanmışım. Günlerce hastanede kaldım. Şu anda ayda bir kontrollerim devam ediyor. Tahliye olduğunu öğrendikten sonra şimdi kontrole gitmeye korkuyorum. Serbest bırakıldığı için öldürülmekten korkuyorum. Beni öldürmeye çalıştı ama serbest kaldı. Cezaevinde olması için benim ölmem mi gerekiyor? Benim henüz 2 yaşında bir çocuğum var. Benim çocuğumun da diğer çocuklar gibi annesiz mi kalması gerekiyor adalet denilen şeyin yerini bulması için?' diye konuştu.



3 AY SONRA SERBEST BIRAKILINCA ŞOKE OLDU

Baba Mehmet Demirel ise olaydan sonra zor günler geçirdiklerini, adaletin yerini bulmasını beklerken, şüphelinin 3 ay sonra serbest bırakılmasının şokunu yaşadıklarını ifade etti.

Özlem- Samet Ağ çiftinin boşanma davasının ise henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.


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