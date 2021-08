Tepeören’deki hayvan cesetlerine AK Parti yönetiminden tepki

İBB'nin uygulamalarına ortak tepki gösterilmesi çağrısında bulunan Altunay, 'İstanbul'da kısa bir zaman içerisinde adalardaki atlardan sonra şimdi can dostlarımızla ilgili ortaya çıkan dehşet verici görüntüler bizleri derinden yaralamıştır. Adalarda atların hesabını veremeyenler bugün can dostlarımıza yönelik bu yapılan olayları da görmezden geliyorlar. Ne yazık ki bize ulaşan haberlere göre oradaki gömü olayları içler acısı bir tabloyu gösteriyor. Ayağı kırık kedi, köpekler, yaralı halde hendeklere atılan hayvanlar… Ne acı ki poşet içerisinde yakılmış hayvanlar mı görmek istersiniz. İnsanın tüyleri ürperiyor. Nasıl oluyor da teknik donanımı ve altyapısı bakımından dünyanın ikinci barınağı olan bu tesiste bu görüntülere şahit oluyoruz' dedi.



AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay açıklamasının devamında 'Bu görüntüler insanların güvenini sarsmıştır, umutlarını kırmıştır. İnsanlar evde baktığı hayvanı nasıl getirip buraya teslim edecek ve sağlıklı alacak diye düşünmektedir. Böylesine mükemmel bir tesiste bu acı olayların yaşanmaması gerekir. Her şeye bir kılıf bulabilirsiniz, ama bu dehşet verici gömü olayları nede demek. Nasıl oluyor da hendekler kazıp yüzlerce hayvanı üst üste gömebiliyorsunuz. Böylesine acı bir olayı bu adar insana yaşatma hakkınız var mıdır. Bu hayvanlar neden yakılarak gömü alanına getirildi. Neyin izlerini gizlemek istiyorsunuz' dedi.