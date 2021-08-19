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Siyaset
Selzedelerden yaraları hızla saran hükümete tam not: Aileden CHP'liyim ben böyle çalışma görmedim

Selzedelerden yaraları hızla saran hükümete tam not: Aileden CHP'liyim ben böyle çalışma görmedim

Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor. Kastamonu'daki selde evi ve arabası kullanılamaz hale gelen Nurten Özçelik, yapılan çalışmalara ilişkin "Aileden CHP'liyim ben böyle çalışma görmedim. Kimse kusura bakmasın bu saatten sonra AK Partiliyim. İki bakanımız her gün yanımızda." ifadeleri kullanırken; Sinop’ta yaşayan muhalif bir vatandaş ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "İtiraf edeyim hiç beklemiyordum böyle bir operasyonu. Ayancık adına teşekkür ediyorum." dedi.

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 18:57
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 18:58
Selzedelerden yaraları hızla saran hükümete tam not: Aileden CHP'liyim ben böyle çalışma görmedim


Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor. Kastamonu'daki selde evi ve arabası kullanılamaz hale gelen Nurten Özçelik, yapılan çalışmalara ilişkin "Aileden CHP'liyim ben böyle çalışma görmedim. Kimse kusura bakmasın bu saatten sonra AK Partiliyim. İki bakanımız her gün yanımızda." ifadeleri kullanırken; Sinop’ta yaşayan muhalif bir vatandaş ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "İtiraf edeyim hiç beklemiyordum böyle bir operasyonu. Ayancık adına teşekkür ediyorum." dedi.
Aileden CHP’liyim ben böyle çalışma görmedim

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel afetinin sonrasında bölgede yaralar sarılıyor. Afette evi ve arabası kullanılamaz hale gelen Nurten Özçelik, afet alanında yapılan çalışmaları şu ifadelerle anlattı: Her şeyi düşünüyorlar. Ben aileden CHP'liyim. Kimse kusura bakmasın bu saatten sonra AK Partiliyim. İki bakanımız her gün yanımızda.

Süleyman Soylu Bey ve Murat Kurum Bey. Günde üç defa yanıma geliyorlar. İki etek isteyen kadını bile dinliyorlar. Belediye başkanımız yarı beline kadar suya girip beni kurtardı. Kaymakam sabah geliyor gece ikiye kadar burada. Çalışmalardan çok memnunum.




HİÇ BEKLEMİYORDUM BÖYLE BİR OPERASYONU

Benzer bir olay da Sinop'ta yaşandı. Daha önce Başkan Erdoğan'a "hakaret ettiğini" belirten, Sinop'ta yaşayan muhalif bir vatandaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "İtiraf edeyim hiç beklemiyordum böyle bir operasyonu. Ayancık adına teşekkür ediyorum. Özür dilerim pişmanım." ifadelerini kullandı.


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