Mansur Yavaş'tan Altındağ'daki saldırganlara çay servisi!

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele alması ile birlikte dünyanın pek çok kesiminden farklı yorumlar yapılmaya başlandı. Ülkemizde Suriyelileri de işin içine katarak, mülteci kaynaklı bir kaos ortamı hazırlanmak isteniyor.



Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Altındağ ilçesinde gerçekleşen, bir ölü ve pek çok kişinin yaralanmasına sebep olan olay ile birlikte mülteciler kullanılarak bir karışık meydana getirilmek istenmişti.CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, milleti galeyana getiren sabıkalı kişilere araba ile çay servisi gönderdiği öğrenildi. Yavaş'ın, evleri taşlayan, sokaklarda Suriyelileri dövüp linç eden kişilere çay servisi yapmış olması bir kışkırtma örneği olarak değerlendirildi.