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Kardeşlerim ne zaman başlayacak? Kardeşlerim Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu!

Kardeşlerim ne zaman başlayacak? Kardeşlerim Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 1.sezonu 19 Haziran 2021 günü sezon finali ile ekranlara kısa süre ara verdi. Üç ay yayın arasının gerçekleşmesinin ardından dizinin sevenleri Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? ve Kardeşlerim 2. Sezonu ne zaman başlayacak? sorularını araştırmaya başladı. Kısa süre içerisinde milyonlarca seyirciye sahip olan dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, heyecanla beklenen Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Kardeşlerim dizisi hakkında merak edilen her şey…

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 17:02
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 17:07
Kardeşlerim ne zaman başlayacak? Kardeşlerim Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu!

Yapımcılığımı Nazlı Heptürk'ün üstlendiği ve başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk gibi başarılı isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisi son dönemin en çok konuşulan dizileri arasına girmeyi başardı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisinin uzun bir aradan sonra ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Seyirciden gelen Kardeşlerim ne zaman başlayacak? sorusu cevaplandırıldı! Peki, Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kardeşlerim Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?


Her hafta Cumartesi günleri saat 20:00'da ATV ekranlarında yer alan Kardeşlerim dizisi ilk sezonunu 19 Haziran 2021 tarihinde tamamladı. 18. bölümü ile sezon finali yapan Kardeşlerim'in üç aylık yaz tatilinin ardından ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2. Sezonuna 19. bölüm ile başlayacak olan Kardeşlerim dizisinin hayranları Kardeşlerim yeni sezon ne zaman? sorusunu gündeme getirdi. Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim Eylül ayında yayın hayatına dönecek. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Kardeşlerim yeni sezonunun 18 Eylül'de başlayacağı düşünülüyor.



Kardeşlerim Dizisi Oyuncuları Kimlerdir?


ATV ekranlarının reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi pek çok başarılı oyuncuyu kadrosunda bulunduruyor. İşte ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'in oyuncuları ve isimleri;

Yapım: NGM Media

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Senaryo: Gül Abus Semerci

• Celil Nalçakan (Akif)

• Halit Özgür Sarı (Kadir),

• Cüneyt Mete (Orhan)

• Fadik Sevin Atasoy (Şengül)

• Ahu Yağtu (Suzan)

• Simge Selçuk (Nebahat)

• Yiğit Koçak (Ömer)

• Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye)

• Aylin Akpınar (Emel)

• Onur Seyit Yaran (Doruk)

• Cihan Şimşek (Oğulcan)

• Damlasu İkizoğlu (Melisa)

• Gözde Türker (Harika)

• Kaan Sevi (Mazlum)

• Melis Minkari (Aybike)



Kardeşlerim dizi Eylül ayında ATV ekranlarında!

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