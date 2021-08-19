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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu Meral Akşener'i protesto eden vatandaşa 'yobaz' dedi

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu Meral Akşener'i protesto eden vatandaşa 'yobaz' dedi

Her ziyaret ettiği şehirde 'FETÖ' ve 'HDP ile ittifak' tepkileriyle karşılaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ta da protesto edilmişti. Yaşanan bu olayla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Akşener'e Sivas'taki temaslarında eleştiriler yönelten bir vatandaş için "yobaz" diyerek hakarette bulundu.

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:21
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:25
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu Meral Akşener'i protesto eden vatandaşa 'yobaz' dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret ettiği şehirlerde vatandaşların tepkisiyle karşılaşmaya devam ediyor. HDP ile yaptıkları ittifak üzerinden eleştirilere muhatap olan İYİ Partililerin hafta başında gerçekleştirdiği Bayburt ziyareti de olaylı geçti.

AKŞENER'E TEPKİLER DİNMİYOR

Bir vatandaş esnaf ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Meral Akşener'e tepki gösterdi. Bunun üzerine Akşener'le birlikte kente gelen bazı partililer vatandaşlara saldırdı. Aldığı yumruk darbesi ile bir vatandaşın burnu kırıldı.

VATANDAŞA HAKARET ETTİ

Yaşanan bu gelişmelerle ilgili İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, FOX TV'de açıklamalarda bulundu. Sivas'ta yaşanan olaya değinen Ağıralioğlu, Akşener'i protesto eden Mustafa Etiş adındaki vatandaşa 'yobaz' dedi.

'YOZ YOBAZ TEPKİLER...'

Ağıralioğlu, 'Gördüğüm kadarıyla bu bir cemaat mensubu zannediyorum bir tasavvuf ekolüne bağlı. İnsan yontma sanatı gibidir tasavvuf. Ben bu arkadaşın yontulamamışlığına çok bozuldum. Bir derviş böyle yoz yobaz tepkiler gösteremez' ifadelerini kullandı.


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