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İşte Mansur Yavaş belediyeciliği! Asfalt yapmayı bile beceremedi

İşte Mansur Yavaş belediyeciliği! Asfalt yapmayı bile beceremedi

Bir önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Yeni Sanayi Sitesi’nde yapılan asfalt ile şu an sanayide yapılan asfalt çalışmalarını karşılaştıran AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, sanayide 2016 yılında Melih Gökçek’in yaptığı asfaltla durulduğunu, sanayinin Polatlı’nın kalbi olduğunu ve yamayla geçiştirilemeyeceğini belirtti.

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:42
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 17:35
İşte Mansur Yavaş belediyeciliği! Asfalt yapmayı bile beceremedi

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, bir önceki dönem Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptığı asfaltın yamasını zor yapacağını belirten Demir; “Polatlı Yeni Sanayi Sitesi'ne son asfaltı 2016 yılında Melih Gökçek zamanında yapılmıştı. O tarihten sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve geldiği günden beri yeni sanayi sitesinde doğru düzgün hiçbir çalışma yapılmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek Başkanımızın 2016 yılında Polatlı Yeni Sanayi Sitesindeki yaptığı asfaltın yamasını zor yapıyor.” dedi.



GÖKÇEK'İN POLATLI'YA HİZMETLERİNİN YANINA BİLE YAKLAŞILMADI

Bir önceki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Polatlı'ya yaptığı bazı hizmetlerden bahseden Demir; “O dönem sadece Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 567 bin 891 ton asfalt atıldı. Yani İstanbul'a dökülen asfaltın dörtte birini Polatlı'ya döküldü. 13 adet köy yoluna asfalt atıldı. 2 adet grup yolu, 106 kilometre yol açımı, 6 bin metre bariyer yapıldı. 116 bin 871 metrekare kaldırım döşendi. 14 kilometre imar yolu, 12 kilometre sanayi, hastane, borsa yolu yapıldı. 4 kilometre oto korkuluğu döşendi. Melih Gökçek'in Polatlı için yaptığı hizmetin yanına bile yaklaşılmadı.” dedi.


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