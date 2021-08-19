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İBB Gençlik Parkı'nı yıkıyor! Vatandaşlar direniyor

İBB Gençlik Parkı'nı yıkıyor! Vatandaşlar direniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkıyor. Mahkeme kararını beklemeyen İBB'ye tepki gösteren vatandaşlar parkta toplandı.

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:21
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 11:47
İBB Gençlik Parkı'nı yıkıyor! Vatandaşlar direniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkıyor. Mahkeme kararını beklemeyen İBB'ye tepki gösteren vatandaşlar parkta toplandı.

Yıkıma karşı çıkan mahalleli, yaşanan durum karşısında çaresiz kaldıklarını İBB'nin usulsüz yıkımına son vermesini istedi.

Yeliz Budak: '1 yıldır kanser tedavisi görüyorum. Burada dolaşıp nefes alıyordum. Burası deprem toplanma alanı. Burayı yıkarak ne yapmaya çalışıyorlar.

Yazık günah. Mahalleli olarak bu durumdan şikayetçiyiz. Deprem olduğunda binalar altında kaldığımız bunun hesabını kim verecek.


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