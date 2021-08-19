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Siyaset
HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir PKK'nın lanetlenmesinden rahatsız oldu

HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir PKK'nın lanetlenmesinden rahatsız oldu

Evlatlarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, Diyarbakır'daki nöbetlerine ara vererek HDP Ağrı İl Başkanlığı önünde toplandı. HDP, burada PKK'yı lanetleyen ailelerden rahatsız oldu. HDP'li vekil Dilan Dirayet Taşdemir, aileleri provokasyon yapmakla suçladı.

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 23:18
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 23:19
HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir PKK'nın lanetlenmesinden rahatsız oldu

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan anne ve babalar eylemlerinin 717’nci gününde Ağrı’ya gelerek HDP binası önünde eylem yaptı.
HDP'liler aileleri tahrik etmeye çalıştı

Burada PKK’yı lanetleyen aileler çocuklarına geri dönmesi için çağrıda bulunurken, HDP binasında bulunan kişiler ise açtıkları şarkılar ve yaptıkları el işaretleriyle aileleri görmezden geldi.

Aileleri provokatörlükle suçladı

HDP'li vekil Dilan Dirayet Taşdemir ise il binası önünde çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak aileleri provokatörlükle suçladı. Taşdemir, paylaşımında "Akp partimizin önüne getirdiği kişiler ile provakasyon yapıyor. Ağrı halkı bu oyuna gelmez. HDP umuttur." ifadesini kullandı.

“Bize PKK marşı açıyorlar”

Öte yandan çocuğu dağa kaçırılan Süleyman Aydın, çocuklarını alana kadar eylemlere devam edeceklerini söyleyerek, “Biz Diyarbakır anneleri olarak sonuna kadar annelerimizin yanındayız. Eylemin 716’ncı günü Muş’taki annelerimizle geçirdik. Bugün de Ağrı’ya annelerimize geldik. Görüyorsunuz HDP bir kez daha kirli yüzünü ortaya çıkarıyor. Burada bize PKK marşı çaldırıp PKK işareti yapıyorlar. Bunlarda hiç vicdan yok. 9 yaşındaki çocukları dağa götürüyorlar ve utanmadan bize sözde PKK marşı açıyorlar. Bunlar suçlarını kabul ediyorlar. Annelere bir açıklama yapamıyorlar. Anneler evlatlarını istiyor, HDP bundan rahatsızlık duyuyor. Artık çocukları dağa götüremiyorlar çünkü biz eylem yapıyoruz. HDP milletvekilleri hiçbir zaman kendi Kürt halkına vekillik yapmamışlardır. Hep Kandil’e vekillik yapıyorlar, kendi iradeleriyle konuşamıyorlar. HDP ve PKK bilsin ki bizim çocuklarımızı dağa götürdükleri gün biz öldük, hiçbir korkumuz yoktur. HDP’den korkan HDP gibi olsun” dedi.


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