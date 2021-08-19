Geceleri duş almanın bilinmeyen faydaları! yatmadan önce duş alırsanımucize etki...

1. Daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilir



Akşam duşu bedeninizi ve zihninizi rahatlatır ve daha iyi bir uyku almanızı sağlar. Yatmadan 90 dakika önce ılık suyla duş almak, normalden yaklaşık 10 dakika daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olur. Bunun nedeni, ılık suyun vücudunuzun sıcaklığını biraz düşürmesi ve bunun da vücudunuza uyku zamanının geldiğine dair bir sinyal göndermesidir.



2. Cildiniz için daha iyidir



Saçlarımız gün boyunca kir ve bakteri toplar. Başınızı yastığa koyduğunuzda tüm bu kirler yastık kılıfınıza ve ardından yüzünüze geçer. Yatmadan önce duş almak, saçınızı ve cildinizi temizler ve oluşabilecek sivilcelerin önüne geçer.



3. Mevsimsel alerjileri hafifletebilir



Mevsimsel alerjileriniz varsa her gece duş almak semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Dışarıda olmak, polen ve toz gibi alerjenlerin cildinize ve kıyafetlerinize bulaşması anlamına gelir ve uyumadan önce duş almazsanız, bu maddeler yatağınıza bulaşabilir.



4. Saçlarınız daha sağlıklı olacaktır



Akşamları saçınızı yıkarsanız, kendiliğinden kurumaya bırakmak için daha fazla zamanınız olacaktır. Bu da nemi hapsetmeye yardımcı olduğu için saçınızı daha uzun süre parlak ve canlı tutacaktır. Sabahları aceleyle saçınızı kurutmak, saç tellerinize zarar vererek onları zayıflatabilir.



5. Aşırı terlemeyle savaşmaya yardımcı olur



Sabah duşu, günle yüzleşmeden önce tazelenmek için harika bir yol olsa da, gece duş almak vücut kokusunu önlemenize yardımcı olabilir. Yatmadan önce soğuk bir duş almak, birçok insanın muzdarip olduğu gece terlemelerini azaltmaya yardımcı olacaktır.



6. Kas kramplarını önleyebilir



Uzun bir iş gününden sonra kaslarınız ağrıyorsa ılık bir duş almak rahatlamanıza yardımcı olabilir. Ilık su vücudunuza çarptığında, kas gerginliğini yatıştıracak ve daha iyi bir gece uykusu almanızı sağlayacaktır.

