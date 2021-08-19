Fransa'da skandal görüntüler! Aşı karşıtları polisle karşı karşıya! Markete alınmadılar

Fransa'da geçtiğimiz haftalarda hükümetin aldığı kararla koronavirüs aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesini yarattığı tepki devam ediyor. Fransız halkı tarafından tepkiyle karşılanan ve kişisel hakları ihlal ettiği iddiasıyla karşı çıkılan aşı pasaportu uygulamasına tepki gösteren binlerce kişi, bir kez daha protesto gösterilerine imza attı. Aşı olmayanların markete alınmamasıyla birlikte büyük bir kaos da yaşandı.
Fransa'da oldukça tartışılan koronavirüs aşı yasası, tepki çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Fransız Parlamentosu'nda onaylanan koronavirüs ile mücadele yasası kapsamında bazı meslek dalı çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmişti.