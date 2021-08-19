Fransa'da skandal görüntüler! Aşı karşıtları polisle karşı karşıya! Markete alınmadılar

Fransa'da oldukça tartışılan koronavirüs aşı yasası, tepki çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Fransız Parlamentosu'nda onaylanan koronavirüs ile mücadele yasası kapsamında bazı meslek dalı çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmişti.





ZORUNLU UYGULAMAYA TEPKİ YAĞIYOR



MARKETE ALINMADILAR



Onaylanan koronavirüs yasası, belli etkinlik ve mekanlara girişte koronavirüs aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi de zorunlu hale getirmişti.Son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren koronavirüs ruhsat uygulaması, konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getirmişti.Yeni yasa kapsamında alışveriş merkezleri ve marketlere girişte de aşı pasaportu bulundurmak zorunlu hale getirilmişti.Oldukça tartışılan uygulama nedeniyle halk sık sık tepki için sokaklara dökülürken bu kez kameralara, market önünde yaşanan kaos yansıdı.Fransız polisi, alışveriş yapmaya gelen insanların markete girişini engelledi. Aşısız olmaları nedeniyle böyle bir engellemeyle karşılaştıkları belirlenen vatandaşlar, uygulamaya tepki gösterdi.Market önünde yaşanan arbede ise anbean kameralara yansıdı.