Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

Emine Erdoğan, muharrem ayı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"Allah, Kerbela'nın kalplerimizde hiç dinmeyen acısıyla tuttuğumuz Muharrem oruçlarını kabul etsin. Sevgi ve kardeşlik ile tatlandırdığımız, hoşgörüyle paylaştığımız aşure aşının tüm İslam alemine şifa getirmesini diliyorum. Hazreti Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle anıyorum."