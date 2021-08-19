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CHP'li Belediyelerin iş bilmezliği vatandaşı böyle isyan ettirdi! #İttirGitCHP

CHP'li Belediyelerin iş bilmezliği vatandaşı böyle isyan ettirdi! #İttirGitCHP

Son zamanlarda İstanbul ve İzmir'de CHP'li belediyelerin vatandaşı toplu taşıma nedeniyle zor sokması sosyal medyada #İttirGitCHP hashtagi ile gündem oldu. Konu ile ilgili sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum geldi.

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 13:31
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 13:42
CHP'li Belediyelerin iş bilmezliği vatandaşı böyle isyan ettirdi! #İttirGitCHP

İstanbul'da ve İzmir'de CHP'li belediyelerin vatandaşa yaşattığı toplu taşıma zulmü sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepkiler bugün Twitter'da yayınlanan #İttirGitCHP hashtagi ile verildi.

Binlerce kullanıcının yorum yaptığı konuyla ilgili, İzmir ve İstanbul'da vatandaşların otobüsleri ittiği görüntüler defalarca paylaşıldı.

İşte viral olan o fotoğraf...




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