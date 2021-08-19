CHP'li Belediyelerin iş bilmezliği vatandaşı böyle isyan ettirdi! #İttirGitCHP

Son zamanlarda İstanbul ve İzmir'de CHP'li belediyelerin vatandaşı toplu taşıma nedeniyle zor sokması sosyal medyada #İttirGitCHP hashtagi ile gündem oldu. Konu ile ilgili sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum geldi.
İstanbul'da ve İzmir'de CHP'li belediyelerin vatandaşa yaşattığı toplu taşıma zulmü sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepkiler bugün Twitter'da yayınlanan #İttirGitCHP hashtagi ile verildi.
Binlerce kullanıcının yorum yaptığı konuyla ilgili, İzmir ve İstanbul'da vatandaşların otobüsleri ittiği görüntüler defalarca paylaşıldı.
İşte viral olan o fotoğraf...