CHP'li Belediyelerin iş bilmezliği vatandaşı böyle isyan ettirdi! #İttirGitCHP

İstanbul'da ve İzmir'de CHP'li belediyelerin vatandaşa yaşattığı toplu taşıma zulmü sürüyor.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepkiler bugün Twitter'da yayınlanan #İttirGitCHP hashtagi ile verildi.



Binlerce kullanıcının yorum yaptığı konuyla ilgili, İzmir ve İstanbul'da vatandaşların otobüsleri ittiği görüntüler defalarca paylaşıldı.



İşte viral olan o fotoğraf...







