Bakan Fahrettin Koca duyurdu: İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişideki haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.



Bakan Koca, 'İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım.' açıklamasında bulundu.