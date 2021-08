Bakan Akar ve Çavuşoğlu'ndan kritik Afganistan açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan'da yaşananlar ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.





BAKAN AKAR'IN AÇIKLAMALARI



ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havalimanına yönelik herhangi saldırı ve müdahalenin olmadığını belirterek, "TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havalimanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı." dedi.Gazetecilerin Afganistan'daki son gelişmeler ve Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Türk askerlerine ilişkin sorularını yanıtlayan Akar, şunları kaydetti;"Havaalanının açık kalmasına gayret gösteriyoruz"Yaşanan olayların ardından 200'den fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla Afganistan dışına çıkardık. Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan'a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz."Uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı"Yapılacak temaslarla bu konu daha da netleşecek ve ona göre de nihai karar verilecektir. TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı. Bu arada çeşitli ülkeler de kendi vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Şu ana kadar havalimanına yönelik herhangi bir saldırı, taciz veya müdahale söz konusu olmadı. Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Durum her an değişebilir düşüncesinden hareketle de olayı yakinen, hassasiyet ve büyük bir dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme olması veya böyle bir durumu sezmemiz durumunda ona göre de ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var. Onları da uygulamaya koyarız."Aynı noktadayız"Türkiye'nin Afgan kardeşlerine yardım konusundaki duruşu tüm dünya tarafından biliniyor ve takdirle karşılanıyor. Biz 2002'den beri Afgan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. NATO o dönemde de tartışıyor, 'Ne zaman çıkacaksınız' diyordu. Biz her seferinde dedik ki 'Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz'. Biz aynı noktadayız. Bizim Afgan kardeşlerimizle kültürel, ortak, tarihi değerlerimiz var. Faaliyetlerimiz asil milletimize, tarihimize yaraşır şekilde sürüyor. Kontrollü bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.Dışişleri Bakanı, Afganistan'da son günlerde yaşananlar için, "Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım bu konuda tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye tüm ülkelerle görüşüyoruz." dedi.Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarında şunları kaydetti;Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliye talepleri takip ediliyorAşağı yukarı bin 500'den fazla yaşayan vatandaşımız var. Ancak hepsi gelmiyor, dönmek istiyorum diyor sonra vazgeçiyor. Bakıyor durum sakin önceden kalmak istiyorum deyip dönmek isteyen de var.Taliban ile temas var mı?Taliban Kabil'e girmeden önce biz Taliban'ın siyasi kanadını Türkiye'ye davet etmiştik. Biliyorsunuz havalimanı ile ilgili farklı görüşleri vardı ama bu gelişmeler oldu. Değişik kanallardan iletişimimiz var. Gerek kabil'de gerekse Doha'da temaslarımız var şu anda olması da lazım.Afganistan'dan tahliyelerŞu anda başka ülkelerin tahliyesine de yardımcı oluyoruz. Birçok bakanla görüşüp durumu değerlendiriyoruz. Birçok ülke bize başvuruyor çok sayıda ülke oradaki sivil vatandaşını askerini diplomatik misyonunu tahliye ediyor. Biz orada çok yardımcı oluyoruz. Türkiye'nin rolünden çok memnunlar.Türkiye'nin tavrı ne olacak?Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım. Bu konuda tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye tüm ülkelerle görüşüyoruz. Birçok ülke ile görüşüyoruz şu anda kapsayıcı bir hükümet kuracağız diyorlar gerçekten kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı bunları görmemiz lazım. Ayrıca uluslararası camia ile birlikte hareket edeceğiz. Şu anda görüştüğümüz Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusyası'na, Çin'e kadar herkes ile hemfikiriz.Uluslararası toplumla birlikte hareket edip birlikte koordine etmeniz lazım. Önceden bir karar vermek doğru olmazABD ile göçmen anlaşması iddiasıBöyle bir anlaşma hiç olmadı. Böyle bir teklif de bize hiç gelmedi. Getirelim burada Afganları sizde tutalım teklifi hiç gelmedi. Gelse de biz kabul etmeyiz. Hatta Türkiye üzerinden vize verme teklifini de biz reddettik daha sonra onlar düzelttiler bunu.Kabil'den tahliyeler İslamabad üzerinden devam ediyorÖte yandan, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkede bulunan Türkler, Pakistan üzerinden yurda getirilmeye devam ediyor. 273 kişiyi taşıyan Türk Hava Yolları uçağı, sabah saatlerinde İstanbul'a ulaştı.Taliban'ın Afganistan'a hakim olma süreciABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.