Aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencilerinin PCR testi ücretli mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Kritik kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencileri ile üniversite çalışanlarından düzenli PCR testi yaptırmalarının isteneceğini söyledi.



Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.



Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.



Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.



TESTLER ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı."Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.