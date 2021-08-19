Afganistan'daki uçaktan düşen kişinin kimliği belli oldu: Son mesajı ortaya çıktı

Kabil Havalimanı'nda ABD'ye ait tahliye uçağının iniş takımlarına binerek kaçmaya çalışırken, uçağın yükselmesiyle yere düşerek yaşamını yitirenlerden bir kişinin kimliği belli oldu. Dünyanın konuştuğu yürek burkan görüntülerdeki kişinin, Afganistan'ın milli genç futbol takımından Zaki Anwari olduğu ortaya çıktı. Anwari'nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti.
Taliban'ın yönetime el koymasının ardından Afgan halkı, ülkeden kaçabilmek için Kabil Havalimanı'na akın etmişti. ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri geçtiğimiz günlerde, tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçalarının bulunduğunu açıklamıştı.
Afganistan Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü, ABD uçağının iniş takımlarından düşenlerden birinin milli genç futbol takımından Zaki Anwari olduğunu duyurdu.