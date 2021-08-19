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Afganistan'daki uçaktan düşen kişinin kimliği belli oldu: Son mesajı ortaya çıktı

Afganistan'daki uçaktan düşen kişinin kimliği belli oldu: Son mesajı ortaya çıktı

Kabil Havalimanı'nda ABD'ye ait tahliye uçağının iniş takımlarına binerek kaçmaya çalışırken, uçağın yükselmesiyle yere düşerek yaşamını yitirenlerden bir kişinin kimliği belli oldu. Dünyanın konuştuğu yürek burkan görüntülerdeki kişinin, Afganistan'ın milli genç futbol takımından Zaki Anwari olduğu ortaya çıktı. Anwari'nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti.

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 16:38
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 16:42
Afganistan'daki uçaktan düşen kişinin kimliği belli oldu: Son mesajı ortaya çıktı

Taliban'ın yönetime el koymasının ardından Afgan halkı, ülkeden kaçabilmek için Kabil Havalimanı'na akın etmişti. ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri geçtiğimiz günlerde, tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçalarının bulunduğunu açıklamıştı.

Afganistan Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü, ABD uçağının iniş takımlarından düşenlerden birinin milli genç futbol takımından Zaki Anwari olduğunu duyurdu.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI


19 yaşındaki Anwari'nin Facebook'taki son gönderisinde, 'Sen hayatının ressamısın. Boya fırçasını kimseye verme' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Gelecek vaat eden futbolcunun ölümünün doğrulanmasının ardından arkadaşları ve takım arkadaşları sosyal medyadan üzüntülerini paylaştı. Anwari'nin ülkenin prestijli Fransız okullarından birine gittiği ve milli takıma ilk olarak 16 yaşında çağrıldığı öğrenildi.

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Hayatını kaybedenlerden diğer iki kişinin ise kardeş olduğu ortaya çıkmıştı. 16 ve 17 yaşında olan çocukların Kanada ve ABD'ye yerleşme hayali ile bu girişimde bulundukları belirtilmişti

8 kardeşin en büyüğü olan iki kardeş 20 bin kişinin Kanada ya da ABD'ye yerleştirileceğine dair bir söylenti duyduktan sonra havaalanına akın eden grubun arasına karıştığı öğrenilmişti.


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