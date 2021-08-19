28 Şubat davasında cezası kesinleşen generallere gözaltı başladı! Rütbeleri sökülecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 14 general hakkında yakalama kararı verdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 28 Şubat davasında 14 emekli general hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından, savcılık generaller hakkında yakalama kararı çıkardı.



ÇETİN DOĞAN TUTUKLANDI

DHA’nın aktardığına göre; dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın Bodrum ilçesindeki evinde hareketli dakikalar yaşandı. Evinden 3 koruması eşliğinde özel otomobiliyle saat 15.30’da ayrılan Doğan Bodrum Adliyesi’ne gitti. Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi’ne giderek teslim oldu.



Dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, tutuklanarak Muğla Cezaevi’ne gönderildi.



Adliye çıkışı konuşan Çetin Doğan, “Sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Elbette bunun bir sonu gelecek. Bu Türk adaleti için yüz karası bir şey” dedi.





“BU KARARDAN UTANACAKSINIZ”



Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Twitter hesabı üzerinden kararla ilgili açıklamalarda bulundu.



Kararı eleştiren Ersöz, “Ne Balyoz Davası’nda ne de 28 Şubat Davası’nda yaşanan hukuksuzluklara boyun eğdi Çetin Doğan. Sağlık sorunlarına karşın infaza yönelik yakalama kararının gereği için de Bodrum Adliyesi’nde şuan. Birileri gibi kaçmadı, göçmedi! Bu karardan ileride biz değil, sizler utanacaksınız! 84 yaşındaki Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmek üzere polis nezaretinde yola çıktı. Bodrum Devlet Hastanesi’nda yapılacak doktor kontrolü sonrasında infaz başlamış olacak.” ifadelerini kullandı.



ÇEVİK BİR GÖZALTINA ALINDI



Çevik Bir’in de Muğla’nın Milas ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındığı, işlemleri için Milas Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi.



EROL ÖZKASNAK VE YILDIRIM TÜRKER GÖZALTINA ALINDI



Gazeteci Müyesser Yıldız ise, “28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 14 generalin alınmasına başlandı. İlk olarak Ankara’da olan Erol Özkasnak ve Yıldırım Türker, sivil polisler tarafından evlerinden alındı.” İfadelerini kullandı.



Yakalama kararı çıkarılan generallerin isimleri:



Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç ile emekli generaller Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.



28 ŞUBAT DAVASINDA CEZASI KESİNLEŞEN 14 GENERALİN RÜTBELERİ SÖKÜLECEK

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına yazı gönderdi.



Yazıda, “Kesinleşen karara göre 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30 ve 31’inci maddelerine göre gereğinin yapılarak infazından mahkememize bilgi verilmesi hususunda gereği rica olunur” denildi.



Söz konusu maddeler kapsamında generallerin rütbelerinin alınarak, TSK ile ilişiklerinin kesileceği belirtildi.



