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20 Ağustos 2021 Cuma Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 20 Ağustos Televizyonda Ne var? 20 Ağustos 2021 Yayın Akışı

20 Ağustos 2021 Cuma Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 20 Ağustos Televizyonda Ne var? 20 Ağustos 2021 Yayın Akışı

Türkiye’nin büyük bir beğeniyle takip edilen televizyon kanallarında yeni bir gün daha başladı. Haftanın son gününe gelinmişken çeşitli yarışmalar, diziler ve televizyon programları seyirciyle buluşacak. Peki, 20 Ağustos Cuma televizyonda ne var? 20 Ağustos 2021 Cuma Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 20 Ağustos Televizyonda Ne var? 20 Ağustos Yayın Akışı

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 09:27
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 09:34
20 Ağustos 2021 Cuma Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 20 Ağustos Televizyonda Ne var? 20 Ağustos 2021 Yayın Akışı

Ekranların sevilerek takip edilen ulusal kanallarında yeni bir gün daha heyecanla başladı. Dizi, yarışma ve televizyon programlarını izleyen seyirciler bugünün yayın akışını araştırıyor. Peki, 20 Ağustos 2021 Cuma günü televizyonda ne var? 20 Ağustos 2021 Cuma Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı

ATV 20 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı


08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Seni Seven Ölsün
16:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası



KANAL D 20 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı


07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
23:15 Operasyon 41

STAR TV 20 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı


07:00 Medcezir
09:20 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16.45 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi

FOX TV 20 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı


08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 13 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:10 Kalk Gidelim
10:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması 'Kral Şakir: Korsanlar Diyarı'
21:55 Yabancı Sinema 'Gizemli Adaya Yolculuk (Altyazılı)
23:50 Seneye Bu Zamanlar

TV8 20 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı


06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:30 Paylaş Benimle
20:00 Masterchef Türkiye

Show TV 20 Ağustos 2021 Cuma yayın akışı


06:00 Kalp Atışı
08:00 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Bir Şansım Olsa
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

Kanal 7 20 Ağustos 2021 Cuma yayın akışı


06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Bostancı Baba
09:20 Seren Aslan'la Her Gün
10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:30 Elimi Bırakma
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul

İşte seyircinin heyecanla beklediği 20 Ağustos Cuma günü yayın akışı

Bugün Televizyonda Hangi Diziler VarKanal 7 Yayın AkışıTrt1 Yayın AkışıFox Tv Yayın AkışıStar Tv Yayın Akışı


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