USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 9,90 - 9,92
Ana Sayfa.
Güncel
Tunç Soyer’den 'deprem toplantısına çağrılmadım' yalanı: Bir gün sonra AFAD toplantısındaydı

Tunç Soyer’den 'deprem toplantısına çağrılmadım' yalanı: Bir gün sonra AFAD toplantısındaydı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de geçtiğimiz yıl meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, AFAD koordinasyon toplantısına davet edilmediğini ve birkaç gün sonra çağrıldığını öne sürmüştü. Soyer'in, depremden bir gün sonra 6 bakanla birlikte AFAD toplantısına katıldığı ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:50
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:51
Tunç Soyer’den 'deprem toplantısına çağrılmadım' yalanı: Bir gün sonra AFAD toplantısındaydı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Tunç Soyer, geçtiğimiz yıl İzmir'de meydana gelen deprem sonrası, AFAD koordinasyon toplantılarına davet edilmediğini, birkaç gün sonra çağrıldığını söyledi.

'3-5 GÜN SONRA ÇAĞRILDIM'
Soyer, Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada, 'AFAD kendi içerisinde toplanıyor. Fakat biz yokuz. Biz de kendi başımıza bir basın toplantısı yapıyoruz. Bir tane mikrofon var. O da Halk TV'nin mikrofonuydu galiba. Ben Halk TV'ye konuşuyorum işte. Böyle 3-5 gün geçti. Ondan sonra Bakan Bey aradı, 'toplantımıza siz de gelin' dedi' ifadelerini kullandı.

BİR GÜN SONRA TOPLANTIDA
Bu sözlerin aksine, Tunç Soyer'in depremden bir gün sonra yani 31 Ekim 2020'de gerçekleştirilen AFAD toplantısına katıldığı ortaya çıktı.

Koordinasyon Merkezi'ndeki o toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte, deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da bulunuyordu.



YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı