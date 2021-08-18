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Taliban'dan Interpol'e Eşref Gani hakkında 'kamu fonlarını çaldığı' iddiasıyla yakalama talebi

Taliban'dan Interpol'e Eşref Gani hakkında 'kamu fonlarını çaldığı' iddiasıyla yakalama talebi

Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesiyle birlikte yurt dışına kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, "savunma bakanlığının toplantısına katılacağını" söyleyerek ülkeden kaçtığı iddia edilmişti. Taliban yönetimi, Tacikistan'daki büyükelçiliği aracılığıyla Interpol polisinden Eşref Gani Hamdullah Muhib ve Fazl Muhammed Fazli'nın "kamu fonlarını çaldıklarını" iddia ederek yakalanması için talepte bulundu.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:23
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:26
Taliban'dan Interpol'e Eşref Gani hakkında 'kamu fonlarını çaldığı' iddiasıyla yakalama talebi

Taliban'ın başkent Kabil'in dış mahallelerine dayandığı 15 Ağustos günü ülkesini terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Afganistan'ın Taliban yönetimi Tacikistan'daki büyükelçiliği marifetiyle Interpol polisinden Eşref Gani, Hamdullah Muhib ve Fazl Muhammed Fazli'nın 'kamu fonlarını çaldıklarını' iddia ederek yakalanması için talepte bulundu.

TUTUKLAMA TALEBİ
Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçiliği başvurusunda 'Halkın servetine ve kamu fonlarının bu kişiler tarafından çalındığını' belirterek tutuklanmalarını istedi.

Bu üç isim Taliban'ın Kabil'e ilerlemesi sonrasında ülkeden ayrılarak yurt dışına kaçmıştı.

Eşref Gani ve önde gelen isimlerinin beraberlerinde yüklü miktarda paralarla ülke dışına gittiği iddia ediliyordu.


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