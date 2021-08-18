Taliban'dan Interpol'e Eşref Gani hakkında 'kamu fonlarını çaldığı' iddiasıyla yakalama talebi

Taliban'ın başkent Kabil'in dış mahallelerine dayandığı 15 Ağustos günü ülkesini terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Afganistan'ın Taliban yönetimi Tacikistan'daki büyükelçiliği marifetiyle Interpol polisinden Eşref Gani, Hamdullah Muhib ve Fazl Muhammed Fazli'nın 'kamu fonlarını çaldıklarını' iddia ederek yakalanması için talepte bulundu.



TUTUKLAMA TALEBİ

Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçiliği başvurusunda 'Halkın servetine ve kamu fonlarının bu kişiler tarafından çalındığını' belirterek tutuklanmalarını istedi.



Bu üç isim Taliban'ın Kabil'e ilerlemesi sonrasında ülkeden ayrılarak yurt dışına kaçmıştı.



Eşref Gani ve önde gelen isimlerinin beraberlerinde yüklü miktarda paralarla ülke dışına gittiği iddia ediliyordu.

