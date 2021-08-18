USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 9,92 - 9,94
Ana Sayfa.
Güncel
Kuğulu Park’ta ağaç katliamı! Çankaya Belediyesi devasa kavak ağaçlarını kuruttu

Kuğulu Park’ta ağaç katliamı! Çankaya Belediyesi devasa kavak ağaçlarını kuruttu

Çankaya Belediyesi'nin; Ankara'da Çankaya'nın simge parklarından Kuğulu Park'ta Kavaklıdere semtine ismini veren devasa kavak ağaçlarını kuruttuğu ortaya çıktı. Çankaya Belediyesi'nin budama operasyonu sonucu yılların kavak ağaçları "kereste" haline gelirken parka gelen Ankaralılar çok sevdikleri parkın durumuna sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:33
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:43
Kuğulu Park’ta ağaç katliamı! Çankaya Belediyesi devasa kavak ağaçlarını kuruttu

Çankaya Belediyesi'nin; başkentte ünlü Kavaklıdere semtine ismine veren son kavak ağaçlarının bulunduğu Kuğulu Park'ta adeta ağaç katliamı yaptığı ortaya çıktı.

Kuruyan ağaçlara son anda müdahale eden Çankaya Belediyesi'nin 'şok budama' ile ağaçları kereste haline getirdiği öğrenildi. Belediye ekipleri çok sayıda ağacı da kesti. Kuğulu Park'taki ağaç katliamına Ankaralılar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

Çankaya Belediyesi'nin uzmanların uyarılarına aldırış etmeden Kuğulu Park'taki ağaçların kurumasını seyrettiği öğrenildi. Belediye bünyesinde çok sayıda ziraat mühendisi ve peyzaj mimarı istihdam eden Çankaya Belediyesi Kuğulu Park'taki ağaçları koruyamadı.

Zaman içinde bakımsızlıktan kuruyan Kanada cinsi kavakların bakımını yapamayan ve yeni ağaç dikmeye belediye göz göre göre parkın yeşil dokusunun kaybolmasına neden oldu. 10 yıl önce gökyüzünü kaplayan kavak ağaçları birer birer kururken belediyenin son aylarda yaptığı budamalar da ağaçların kurumasına neden oldu.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı