Kuğulu Park’ta ağaç katliamı! Çankaya Belediyesi devasa kavak ağaçlarını kuruttu

Çankaya Belediyesi'nin; başkentte ünlü Kavaklıdere semtine ismine veren son kavak ağaçlarının bulunduğu Kuğulu Park'ta adeta ağaç katliamı yaptığı ortaya çıktı.



Kuruyan ağaçlara son anda müdahale eden Çankaya Belediyesi'nin 'şok budama' ile ağaçları kereste haline getirdiği öğrenildi. Belediye ekipleri çok sayıda ağacı da kesti. Kuğulu Park'taki ağaç katliamına Ankaralılar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.



Çankaya Belediyesi'nin uzmanların uyarılarına aldırış etmeden Kuğulu Park'taki ağaçların kurumasını seyrettiği öğrenildi. Belediye bünyesinde çok sayıda ziraat mühendisi ve peyzaj mimarı istihdam eden Çankaya Belediyesi Kuğulu Park'taki ağaçları koruyamadı.



Zaman içinde bakımsızlıktan kuruyan Kanada cinsi kavakların bakımını yapamayan ve yeni ağaç dikmeye belediye göz göre göre parkın yeşil dokusunun kaybolmasına neden oldu. 10 yıl önce gökyüzünü kaplayan kavak ağaçları birer birer kururken belediyenin son aylarda yaptığı budamalar da ağaçların kurumasına neden oldu.



