Kemal Kılıçdaroğlu'na eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten sert tepki: Milletin acısıyla alay mı ediyorsunuz?

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, tüm Türkiye afetlerle mücadeleye karşı kenetlenmişken esnaf esnaf dolaşarak erken seçim naraları atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.



Muhalefetin gerçeklik duygusunu yitirdiğini söyleyen Ateş, 'Muhalefet yüzünden sabahtan akşama kalkıp çıldırasım geliyor. Ormanlarımız yanıyor, molozların altında insanımız var, muhalefet lideri esnafı ziyaret edip 'erken seçimde erken seçim' diyor' dedi.



TBMM 22. Dönem Başkanvekili, CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında muhalefet partilerine sert sözlerle yüklendi. Türkiye kadını erkeği, yaşlısı genci ile birlikte afetlerle mücadele için tek bir vücut halinde kenetlenmişken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ağzından düşürmediği erken seçim söylemleri CHP'li Ateş'i de çıldırttı. Ateş şunları söyledi.



'BU MİLLETİN ACISIYLA ALAY MI EDİYORSUNUZ SİZ?'



'Muhalefetin gördüğüm kadarıyla gerçeklik duygusunu yitirdiğini görüyorum, sabahtan akşama kalkıp çıldırasım geliyor. Derelerimizde insan akıyor, denizlerimize insan dökülüyor, ormanlarımız yanıyor, molozların altında insanımız var, muhalefet lideri esnafı ziyaret edip 'erken seçimde erken seçim' diyor. Ya bu milletin acısıyla kadını, çoluğu çocuğu, erkeği orman yangınlarını söndürüyor, felaketi önlüyor, sele karşı mücadele ediyor, enkazı kaldırıyor, bunlar tutturmuşlar erken seçimde erken seçim. Bu milletin acısıyla alay mı ediyorsunuz siz, böyle bir şey olabilir mi?'