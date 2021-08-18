İYİ Parti Antalya Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur'dan kendisine soru yönelten kadına ahlaksız teklif

İYİ Parti Antalya Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur, kendisine "LGBT'li misiniz?" sorusunu yönelten bir kadına, çirkin bir karşılık verdi. İYİ Partili Tayfur, ahlaksızca bir söylemde bulunarak, "Cevap hakkımı uygulamalı olarak kullanmak isterim. Antalya'ya gelirseniz mutlaka beklerim" dedi.
İYİ Parti'nin Antalya Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur, Twitter hesabından bir kadına yönelik ahlaksızca bir söylemde bulundu.
AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNDU
Bir kadın kullanıcı, İYİ Partili ilçe başkanına 'Semih Bey LGBT'li misiniz?' sorusunu yöneltti. İYİ Partili Tayfur'un buna cevabı ahlak sınırlarını aştı.
Tayfur, kadına 'Cevap hakkımı uygulamalı olarak kullanmak isterim. Antalya'ya gelirseniz beklerim mutlaka' yanıtını verdi.