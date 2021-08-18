İYİ Parti Antalya Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur'dan kendisine soru yönelten kadına ahlaksız teklif

İYİ Parti Antalya Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur, kendisine "LGBT'li misiniz?" sorusunu yönelten bir kadına, çirkin bir karşılık verdi. İYİ Partili Tayfur, ahlaksızca bir söylemde bulunarak, "Cevap hakkımı uygulamalı olarak kullanmak isterim. Antalya'ya gelirseniz mutlaka beklerim" dedi.