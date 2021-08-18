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Fenomen isimden İmamoğlu'na tepki! 'Oy verdiğim için öyle pişmanım ki...'

Fenomen isimden İmamoğlu'na tepki! 'Oy verdiğim için öyle pişmanım ki...'

İstanbul Tepeören’de kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, duydukları kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. İBB’ye bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü. Tepeören’deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı’ndaki skandal görüntülerin ardından toplu hayvan mezarını kapatan iş makineleri basın mensuplarını görünce alandan hızla uzaklaşarak kaçtı. "Gelinim olur musun?" programıyla ünlenen fenomen isim Sinem Umaş da CHP'li İBB'ye tepki gösteren isimler arasında oldu.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:40
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:42
Fenomen isimden İmamoğlu'na tepki! 'Oy verdiğim için öyle pişmanım ki...'

İstanbul Tepeören’de kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, duydukları kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. İBB’ye bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü. Tepeören’deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı’ndaki skandal görüntülerin ardından toplu hayvan mezarını kapatan iş makineleri basın mensuplarını görünce alandan hızla uzaklaşarak kaçtı. "Gelinim olur musun?" programıyla ünlenen fenomen isim Sinem Umaş da CHP'li İBB'ye tepki gösteren isimler arasında oldu.

Ünlü fenomen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Size oy verdiğim için öyle pişmanım ki..
ibbnin sen başa geldiğinden beri kaçıncı katliamı kaç kere yazdık özel kalemini aradık sizle yüz yüze görüşme istedik daha fazla can öldürülmesin şu veterinerleri denetle dedik. Ama tek bir parmağını kaldırıp ilgilenmedin yazıklar olsun"




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