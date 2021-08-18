USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 9,92 - 9,94
Ana Sayfa.
Dünya
Eşref Gani'nin hangi ülkede olduğu ortaya çıktı!

Eşref Gani'nin hangi ülkede olduğu ortaya çıktı!

BAE Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesini insani nedenlerden dolayı kabul ettiğini açıkladı.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:47
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 17:09
Eşref Gani'nin hangi ülkede olduğu ortaya çıktı!

Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından başlayan kaos devam ediyor. Taliban'ın başkent Kabil'de Başkanlık Sarayı'na girmesinin ardından ülkeyi Facebook hesabından yaptığı bir mesajlar terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yeri belli oldu.

İlk olarak Tacikistan'a kaçtığı söylenen, ancak Tacikistan Dışişleri tarafından ülkede olduğu yalanlanan Gani'nin gittiği ülke açığa çıktı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir son dakika açıklamasına göre Eşref Gani ve ailesi, insani nedenlerden dolayı ülkeye kabul edildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı