Eşref Gani'nin hangi ülkede olduğu ortaya çıktı!

Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından başlayan kaos devam ediyor. Taliban'ın başkent Kabil'de Başkanlık Sarayı'na girmesinin ardından ülkeyi Facebook hesabından yaptığı bir mesajlar terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yeri belli oldu.



İlk olarak Tacikistan'a kaçtığı söylenen, ancak Tacikistan Dışişleri tarafından ülkede olduğu yalanlanan Gani'nin gittiği ülke açığa çıktı.







Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir son dakika açıklamasına göre Eşref Gani ve ailesi, insani nedenlerden dolayı ülkeye kabul edildi.

