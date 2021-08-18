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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile ilişkileri düzeltmeliyiz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile ilişkileri düzeltmeliyiz

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının ardından ülkesinde hedef tahtasına oturtulan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tutmuştu. Avrupa'dan istediği destek talebi ve siyasi çabaları sonuç vermeyen Paşinyan, son çare olarak "Türkiye ile barışmalıyız. Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin olmaması, sınırların kapalı olması bölgesel istikrarı etkiliyor." dedi.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 21:02
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 21:02
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile ilişkileri düzeltmeliyiz

Ermenistan Başbakan Paşinyan, bugün katıldığı televizyon yayınında, Türkiye ile ilişkilere değindi. Paşinyan "Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

"İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İÇİN KOŞULSUZ HAZIRIZ"

Paşinyan açıklamasında, "Biz dün de ilişkilerimizi ön koşulsuz olarak düzeltmeye hazırdık, bugün hala buna hazırız." ifadelerini kullandı.

"KARŞILIKLI GÜVEN ATMOSFERİ" VURGUSU

Ermenistan Başbakanı, sözlerinin devamında "Ankara ve Erivan arasında karşılıklı güven atmosferi yaratabilmek için ilişkileri sürdürmeye hazırız." dedi.

DAĞLIK KARABAĞ'IN NEDENİYLE TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMIŞTI

Azerbaycan ordusunun geçtiğimiz yılın eylül ayında işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı geri almak için başlattığı operasyonlarda bozguna uğrayan Ermenistan yönetimi, yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tutmuştu.

Karabağ'ı Azerbaycan'ın geri alması nedeniyle hedef tahtasına oturtulan Nikol Paşinyan görevinden istifa etmiş, gerçekleştirilen yeni seçimlerde de ipi göğüsleyerek görevine devam etmişti.


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