Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile ilişkileri düzeltmeliyiz

Ermenistan Başbakan Paşinyan, bugün katıldığı televizyon yayınında, Türkiye ile ilişkilere değindi. Paşinyan "Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız." ifadesini kullandı.



"İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İÇİN KOŞULSUZ HAZIRIZ"



Paşinyan açıklamasında, "Biz dün de ilişkilerimizi ön koşulsuz olarak düzeltmeye hazırdık, bugün hala buna hazırız." ifadelerini kullandı.



"KARŞILIKLI GÜVEN ATMOSFERİ" VURGUSU



Ermenistan Başbakanı, sözlerinin devamında "Ankara ve Erivan arasında karşılıklı güven atmosferi yaratabilmek için ilişkileri sürdürmeye hazırız." dedi.



DAĞLIK KARABAĞ'IN NEDENİYLE TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMIŞTI



Azerbaycan ordusunun geçtiğimiz yılın eylül ayında işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı geri almak için başlattığı operasyonlarda bozguna uğrayan Ermenistan yönetimi, yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tutmuştu.



Karabağ'ı Azerbaycan'ın geri alması nedeniyle hedef tahtasına oturtulan Nikol Paşinyan görevinden istifa etmiş, gerçekleştirilen yeni seçimlerde de ipi göğüsleyerek görevine devam etmişti.