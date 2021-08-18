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Yaşam
Eda Nur Kaplan intihar etmedi mi? Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı iddia!

Eda Nur Kaplan intihar etmedi mi? Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı iddia!

Ankara'da iddialara göre; iki kişinin tecavüzüne uğrayan Eda Nur Kaplan, canına kıymıştı. Talihsiz genç kızın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar…

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:44
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:51
Eda Nur Kaplan intihar etmedi mi? Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı iddia!

Tarihler 7 Ağustos 2021'i gösterdiğinde Ankara Çankaya'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Yusuf G., ve Mehmet A.'nın tecavüz ettiği Eda Nur Kaplan, arkadaşının 15'inci kattaki evinden atlayıp canına kıydı.

Türkiye'nin konuştuğu olayda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 18 yaşında hayata veda eden talihsiz genç kızın annesi, intihar olayının gerçekleştiği evde bulunan kişiler hakkında suç duyusunda bulundu.

Gerekçe olarak da kızının kendisine 4 saat arayla gönderdiği mesajları sundu.

Konuyla ilgili çok önemli bilgiler veren avukat Begüm Ece Pazarcı ise şu açıklamaları yaptı;

Dosyada araştırılması gereken hususlar var. İntihar günü Eda Nur, saat 8 gibi annesine 'Her şey yoluna girecek. İyiyim. Sen de üzülme. Yarın kahvaltı hazırla yanına geleceğim' diye mesaj atıyor. Ertesi gün için annesiyle plan yapıyor.

Saat gece 12 civarı ise Eda, 'Anne artık küçük kızın bazı olaylara dayanamıyor. Kızını çok harcadılar' diye mesaj atıyor.

Evdekiler ise saat 22.00'da uyuduklarını söylüyor. Anne de bu iki farklı mesajdan şüphelenerek evdeki kişilerden şikayetçi oluyor.

Eda Nur Kaplan'ın ölümü intihar olmayabilir! Ailesi, evdekiler hakkında suç duyurusunda bulundu | Video

'BEN EDA'NIN ABLASIYIM'

Öte yandan sır olayla ilgili şok bir iddia daha ortaya atıldı. Olay yerinde ifade veren bir kişi, 'Ben Güler Kaplan'ım. Eda'nın ablasıyım' diyerek kendisini tanıttı.

Ancak bu kişinin Eda'nın ablası olmadığı, Güler Kaplan'ın kimliğini taşıdığı anlaşıldı.

Eda'nın arkadaşı olan bu kişinin ifadeleri kafaları karıştırdı.


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