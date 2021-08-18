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Davasına baktığı iş insanıyla yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı için flaş karar!

Davasına baktığı iş insanıyla yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı için flaş karar!

Davasına baktığı iş insanıyla yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, HSK ikinci dairesi tarafından açığa alındı. Haberin detayları...

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:55
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:04
Davasına baktığı iş insanıyla yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı için flaş karar!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basına yansıyan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanını açığa aldı.

HSK tarafından, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında, 26 Temmuz 2021'de soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirilmişti.

HSK müfettişleri konuyla ilgili ön incelemesini tamamladı. HSK İkinci Dairesi, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, hakkındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

NE OLMUŞTU?

Antalya Manavgat'ta 'suç işlemek için örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tefecilik' suçlarından ağır ceza mahkemesinde örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan E.B.'nin kendisi hakkında beraat kararı veren mahkeme başkanı Ö.İ. ile kendisine ait otelin restoranında aynı masada karşılıklı otururken fotoğrafı ortaya çıktı. Hakim görüntüler sonrası büyük tepki toplamıştı.


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