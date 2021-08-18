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'CHP’li belediyeler sel bölgesine sokulmadı' diyen Engin Altay çark etti

'CHP’li belediyeler sel bölgesine sokulmadı' diyen Engin Altay çark etti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Karadeniz'de sel felaketinin yaşandığı bölgelere CHP'li belediyelerin yardımının kabul edilmediğini öne sürmüştü. Bu iddiasından beş gün sonra Altay, "Büyük memnuniyetle söyleyeyim" diyerek, yardım çalışmalarına katılan CHP'li belediyelerin sel bölgelerindeki personel ve iş makinalarına dair bilgileri paylaştı.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:11
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:15
'CHP’li belediyeler sel bölgesine sokulmadı' diyen Engin Altay çark etti

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Karadeniz'deki sel bölgelerine giderek 'İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden gelen ekipler 'size ihtiyacımız yok' denilerek şehre sokulmadı' iddiasında bulunmuştu.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEN YALANLAMA
Altay'ın bu sözlerini, CHP'li belediyeler sosyal medya hesaplarından ekiplerinin bölgede olduğuna ve destek çalışmalarının ayrım olmaksızın yürütüldüğüne yönelik paylaşımlarıyla yalanlamıştı.

KILIÇDAROĞLU DA YALANLAMIŞTI
Altay, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da yalanlanmıştı. Kılıçdaroğlu Sinop'taki sel bölgesinde yaptığı açıklamada, 'İstanbul Büyükşehir Belediyemizin güçlü bir ekibi ve araçları burada. Diğer belediye başkanlarımızın da var' demişti.

CHP'li Altay, bu iddiasından beş gün sonra vazgeçti. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Altay, CHP'li belediyelerin yardımlarını anlattı.

'BÜYÜK MEMNUNİYETLE' ANLATTI
Altay, ilgili konuşmasında 'Her şeye rağmen sonuçta şu oldu, büyük memnuniyetle söyleyeyim; İBB'nin Bozkurt'ta 149 personeli ve 92 iş makinası çalışıyor. Gene İBB'nin Ayancık'ta 78 personeli ve 50 iş makinası çalışıyor' dedi.


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