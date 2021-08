CHP'de işler karıştı: Belediye başkanı genel merkeze rest çekti

Çanakkale CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek aleyhinde yerel gazetelere ve haber sitelerine para karşılığında haber yaptırdığı iddia edilen Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar'ın eşi CHP'li Cengiz Ünüvar'ın partiden ihraç edilmesinin yankıları sürerken Belediye Başkanı Ülgür Gökhan düzenlediği basın toplantısıyla yardımcısına sahip çıktı.



'PARTİMİZDE YALAN İFTİRA ÇOK FAZLA'



CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık ve Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 'Maalesef fitne, fesat ara bozma, kıskançlık yalan iftira partimizin içerisinde oldukça fazla. Yoğun biçimde partimizin içerisinde bu tür insanlar yer almakta. Çeşitli kanallardan Çanakkale Belediyesi'ni ve bizleri küçük düşürmeye çalışan bir takım gruplar görüyoruz. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Belediye Başkan Yardımcımız üzerinden siyaset götüremeyen insanlar eşi üzerinden algı yürütmeye çalışıyorlar. Örgütten güç alamayanlar genel merkezden güç almaya çalışıyor.' dedi.







'ADALETSİZ VE HUKUKA AYKIRI'



Cengiz Ünüvar'ın hak, hukuk ve adalete aykırı bir şekilde, savunması bile alınmadan partiden ihraç edildiğinin altını çizen Başkan Gökhan , 'Oh ne güzel. 'Rebiye Ünüvar istifa etsin' diyorlar. Neden edecekmiş? Sebep ne? Gerekçeleri ne? Yolsuzluğu mu var? Vatandaş şikâyeti mi var? Böyle bir şey yok. Rebiye Ünüvar hakkında parti içi çekişmeler dışında hiç bir şikâyet duymadım' diye konuştu.



GENEL MERKEZE GÖNDERME YAPTI



'Belediye'de istedikleri gibi at oynatmayanlar Rebiye Ünüvar'ı şikâyet ediyor' diyen Başkan Gökhan, 'Ünüvar'ın eşi üzerinden duygularıyla oynayalım diyerek istifaya zorluyorlar. Belediye Başkan yardımcılarının atamasını yapan benim. Atarım, alırım. Bu kadar. Hiç kimse beklenti içerisine girmesin. Önümüzdeki süreçte bu arkadaşlara çok ihtiyacım var. Gizli saklı imalarla yıldırmak isteyenler, duygularıyla oynamak isteyenler var. Hiç kimse beklemesin. Parti üyeleri, partide görev bekleyenler, bir umut içerisinde olanlar yorum yapacaklarına, kamuoyunda algı oluşturmaya çalışacaklarına partimizin çıkarları için hareket etsinler. Kalkıp Belediye Başkanımızla uğraşmalarının hiç bir anlamı yoktur. Çünkü bir geçerliliği yoktur.' diye konuştu.



ÖN SEÇİM VURGUSU



'Bizleri ancak bu görevden Çanakkale halkı uzaklaştırabilir' diyerek genel merkeze gönderme yapan Başkan Gökhan; 'Biz burada son seçimlerde tüm üyelerin katıldığı ön seçimle aday olduk ve ön seçimden çıktık. Rebiye hanım en çok ona muhalefet olan varken birinci çıktı. Bunu herkes biliyor. Bende birinci çıktım ve Çanakkale halkının huzuruna Belediye Başkanı adayı olarak çıktık ve kazandık. Yani ben şunu demek istiyorum. Biz onun bunun desteğine, onun bunun talebine değil, Çanakkale halkı ne diyor ona bakarız. Yukarıdan atamayla, onun bunun lafıyla biz görev almayız, göreve de gelmeyiz. Örgütün onayı, Çanakkale halkının oluruyla biz göreve geliriz. Çünkü bize başarıya götüren örgütümüzdür. Bundan sonraki her seçimde varsak örgütün önünden geçeceksek varız.' dedi.







İTTİFAK'A ÇATTI



Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan ve Çanakkale İyi Parti İl Başkanlığı'nın yaptığı iddia edilen 'Adayımız Ülgür Gökhan değil' iddialarına da cevap veren Başkan Gökhan konuşmasını şöyle tamamladı:



'O parti destek vermezmiş o aday olursa, bu parti destek verirmiş aday olursa lafları laf-ü güzaftır Kim aday olur kim aday olmaz buna örgütüm ve Çanakkale halkı karar verir.'



Öte yandan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın açıklamalarına İl Başkanı Metin Ümit Ural'ın alkışla destek vermemesi dikkat çekti.



NE OLMUŞTU?



CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e kumpas kurarak hakkında gazetelere haber yaptırdığı iddia edilen Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar'ın eşi Cengiz Ünüvar, partiden ihraç edildi. Çanakkale CHP'yi ayağı kaldıran olay; iddiaya göre WhatsApp yazışmalarıyla ortaya çıktı. İddiaya göre Çanakkale'deki yerel haber siteleriyle iletişime geçerek bazı gazetecilerin hesabına para aktaran Ünüvar, bu gazetecileri yönlendirip Erkek ve bazı partililer aleyhinde haber yapılmasını istedi. Ünüvar'ın bir gazeteciyle yaptığı yazışma ve dekontların ortaya çıkması, kumpas iddialarını güçlendirdi. Çanakkale Belediyesi CHP'li Meclis Üyeleri, Ünüvar ailesinin partiden ihracını talep etti. CHP Genel Merkezi yaptığı değerlendirme sonucunda Cengiz Ünüvar'ı partiden ihraç ederken, eşi Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar'ın parti ihraç talebini reddetti.