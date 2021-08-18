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Başkan Erdoğan'dan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak açıklamalarda bulundu.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 18:52
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:07
Başkan Erdoğan'dan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar

"Etiyopya ile ilişkilere yeni bir ivne kazandırdık. Etiyopya'da müşterek mazimizin ve dostluğumuzun nişanesi olan birçok ata yadigarı eser mevcuttur. Bugünkü görüşmelerimizde bölgesel ve ikili ilişkilerimizi de ele aldık.

Etiyopya'nın barışı ve huzuru bizim için önemlidir. Burada durumun kötüleşmesi halinde yaşanan olumsuzluklar tüm bölge halkını etkileyecektir.

Sözlerime son verirken; FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildiğini sizlerle patlaşmak istiyorum.


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