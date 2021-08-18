Bakan Kocan'dan Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar!

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bilim Kurulu Toplantısı'nda; yüz yüze eğitim, vaka sayıları ve aşılama çalışmaları ele alındı.



Gelen son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Bakan Koca, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.



Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:



"Salgın hastalık bitmiş değil. Bunları sizi endişelendirmek için söylemiyorum. Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu hastalığı yok sayarak yapamayız. Salgının farkında ve tedbirlere uyarak bunu yapmalıyız. Hiçbir vatandaşımız kalabalık ortamda maskesiz hareket etmemeli. Hijyen tedbirlerini ve sosyal mesafeyi her zamankinden daha iyi uygulamalı. Maske, mesafe ve temizlik prensiplerine harfiyen uymalıyız. Salgın bitmiş, virüs uzaklaşmış değil.



Virüse yiğitlik yapmayı yanaşmayın.



Çalışmamızın sonuçlarına göre; 3 doz aşı olmuş kişilerin, iki doz aşı olmuş kişilere göre hastalığa karşı daha korunaklı olduğu tespit edildi."