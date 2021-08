Afganistan ve Taliban! Doğal afetlerde son durum ne? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:



'TALİBAN YÖNETİCİLERİNİ KABUL EDEBİLİRİZ'

'Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir.



İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban'la irtibat halindeydiler. Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi ifade etmiştik. Bu tavrımız bugün de sürüyor. Afganistan'ın huzuru ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz.



'TALİBAN'IN TÜRKİYE'YE YAKLAŞIMI KÖŞELİ DEĞİLDİR'

Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı köşeli değildir, daha dikkatlidir. Temenni ediyorum ki bundan sonra da aynı hassasiyet devam edecektir.



Biz Afganistan'a ciddi yatırımlar yaptık. Bundan sonra da yapacağımızın bazı alametleri ortada. Bizim oradaki iş adamlarımız yatırım sürecini devam ettiriyor. Biz askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık. Amerika'nın çekilmesi sonrasında amacımız havalimanının emniyetini sağlayarak bu ülkenin güvenini temin etmektir.'



AFGANİSTAN'A CİDDİ YATIRIMLAR YAPTIK

Biz bir NATO ülkesiyiz ve bu ülkenin istikrarı için elimizden gelen gayreti gösterdik. Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğine katkı sunmanın yanı sıra ülkenin ayağa kalkınması için de çaba harcadık. Afganistan'a ciddi yatırımlar yaptık, bundan sonra yapacağımızın bazı alametleri de ortada. Afganistan'daki askerlerimiz hiçbir zaman muhalif bir güç olarak görev yapmadı. Biz askerlerimiz orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık.



'TÜRKİYE'NİN VARLIĞI...'

Amerika'nın çekilmesi sonrasında amacımız havalimanının emniyetini temin ederek bu ülkenin güvenliğine katkı sağlamaktı. Bu niyetimiz bakidir. Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı yeni yönetimin de uluslararasında işini kolaylaştıracaktır.



Libya'daki gibi ikili bir anlaşmayla bunu çözebiliriz. Bu, Taliban olabilir, daha önceki gibi mevcut yönetim olabilir. Bunlarla arkadaşlığımız var. Abdullah Abdullah bakidir, şu anda ülkesinden ayrılmış olan başkan yine bunlardan bir tanesidir. Şu anda farklı tarafta kalmış olan arkadaşlarımız da bunların içerisindedir, örneğin Burhaneddin Rabbani'nin oğlu gibi.



BAE ÜLKEMİZDE CİDDİ YATIRIMLARA GİRECEK

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı yanımızdaydı. Onunla bir görüşmemiz oldu. Görüşmede, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımlar konusunda görüşmeler yaptık. Hangi alanlarda ne gibi yatırımlar yapılabilir, onları görüştük. Çok ciddi bir yatırım planları var. İnşallah bunu Varlık Fonu Başkanı arkadaşımız, bunu muhattaplarıyla iyi götürürse, BAE ülkemizde ciddi yatırımlara girecek.



Devletler arasında iniş-çıkışlar olabilir. Burada da benzer konular oldu. Birkaç aydır; istihbarat örgütümüz başta olmak üzere Abu Dhabi yönetimiyle bazı görüşmeler yaparak bell bir yere geldik. Biz bölgenin esas aktörlerinin birbiriyle doğrudan konuşmasını, kendi sorunlarını birlikte çözmelerini önemsiyoruz.



'ŞİMDİYE KADAR 552 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİK'

Afganistan'daki vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurunu temin etmek bir numaralı önceliğimiz. Özel uçak seferleriyle tahliyeleri sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik çalışmaları koordine etmek üzere; 7/24 faaliyette olan Afganistan Koordinasyon Destek Merkezi oluşturduk. Devletimizin tüm imkanları ile yanlarında olduğunu kendilerine vurguladık.



Ülkemize dönmek isteyenlerin, devletimizin tüm imkanlarıyla bilgilerini derledik ve bildirdik. Bugün 201 vatandaşımızı İslamabad'a gönderdik, ülkemize getirdik. Toplam 552 kişiyi ülkemize getirdik. Temenni ediyoruz ki aynı şekilde devam etsin.



SINIR GÜVENLİĞİMİZ İÇİN FARKLI ÖNLEMLERİ DEVREYE ALDIK

Düzensiz göç ile mücadele noktasında yoğun bir çaba harcıyoruz. Sınır güvenliğimiz için farklı önlemleri devreye aldık. İran ile 4 ilimizin sınırları var. Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Van var. Sınır hattında 157 kilometrelik duvar tamamlandı. Sadece göç değil, teröre karşı da bunlar bizim için önemli bir bariyer. Bu duvarı oluşturan 3 metrelik blokların üzerinde 1 metrelik dikenli tel var. Tamamlanan duvar uzunluğu, çok hızlı şekilde artacak. Bunları termal kameralarla takip ediyoruz.'



BAŞINIZA TERCÜMANIM KADAR TAŞ DÜŞSÜN

Bu adam nereden bunu gördü? Kendi büyükelçisi bile böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Ya bu adam yalancı. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü yok. Olmayan bir şeyin iddiasını veyahut onu savunmak, ortaya koymak... Orada nasıl dışişleri yetkilisi yoktu diyor. İlla olması mı lazım. Ben varım. ABD Başkanı ile konulşuyorum. Orada sadece tercüman vardı diyorlar. Başınıza tercümanım kadar taş düşsün. Bunu ispatla ben değil, sen mükellefsin. Madem böyle bir ispatın var ispatla. İspatlayamıyorsan özür dile.



SEL FELAKETLERİ

Biliyorsunuz sel afeti Artvin ve Rize'den başladı. Buralardan başlayın hemen ertesi gün bölgeye gittim. Bunlardan bir tanesi de benim ana baba ocağım Güneysu ilçesiydi. Oradaki durumları yerişnde tespit ettik. Oradan Artvin'in Arhavi ilçesine geçtik. Yerinde inceledik. Bu bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı afetin büyüklüğünü göstermeye yeterlidir. Batı'ya doğru geliyoruz; Bartın, Sinop ve Kastamonu'daki felaketi Doğu Karadeniz'e göre daha büyüktür. Yağış miktarı; ülkemizdeki yıllık yağışın bir kaç katına ulaştı.



'EVLERİ YIKILANLARA YENİ KONUTLAR YAPACAĞIZ'

Sel felaketinde 78 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 400'den fazla vatandaşımızı selden kurtardık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tahliye ve arama-kurtarma çalışmalarını koordineli şekilde yönettik. İlk defa tüm bakan arkadaşlarımız yarın Kabine Toplantısı için Ankara'ya gelecekler. Geri gidecekler.



Afet bölgesinin tamamında altyapının yeniden ayağa kaldırılması konusunda kesintisiz çalışıyoruz. Yolları kapanan köylerimize havadan jeneratör naklederek elektirik verdik. Elektriksiz köy bırakmadık. Selden etkilenen yerleri afet bölgesi ilan ederek, mükelleflerimizin vergi ödemelerini, esnaf kredi ödemelerini erteledik. KOSGEB acil destek paketi gibi uygulamaları hayata geçirdik. Evleri yıkılanlara yeni konutlar yapacağız.'



Vatandaşlarımızı kurtaran kahramanlarımıza teşekkür ediyorum.



'BU MUHALEFETİN KARALAMA DİLİ NE ZAMAN BİTECEK?'

Biz ne zaman bir ve beraber olacağız? Her zaman karalamak için bir şeyler mi bulmak lazım? Antalya'da karalama kampanyasını gördük. Aynı şekilde Rize'de bunu gördük. Bu muhalefetin karalama dili bu ülkede ne zaman acaba yok olacak? Gerçekten bunlar çok üzücü. Onlar bunu yapsada yapmasa da görevimizi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.



Yanan konutların inşası başladı, Bartın, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan binaların inşasına başlayacağız.'



'181 MİLYON TL BAĞIŞTA BULUNULDU'

Senden kimse gırtlağını sıkarak para istemiyor. Yardım etmek isteyen eder. Şu ana kadar 181 milyon TL bağışta bulunuldu. Bundan sonraki günlerde belki de daha da artacak. Yarın Kabine Toplantımız var. Kabine üyelerimiz bağışta bulunacak.'



TABİATTA İLAHİ BİR DENGE OLDUĞUNA İNANIRIZ

Böyle bir şey olduğu zaman AFAD zaten devreye giriyor. Biz tabiatta ilahi bir denge olduğuna inanırız. Bu denge ne kadar tahrip edilirse, doğal afetlerin yıkıcılığı da o derece artacaktır. Dere yatağında akar. Siz bu yatağı değiştirmeye kalkarsanız, o yatak sizden intikamını eninde sonunda alır. Kastamonu'da gördük, Rize'de aynı şeyi gördük. Tabiat için rahmet olan yağmur bozulan dengeyle felakete dönüşebiliyor.



'AŞIRI YAĞIŞ GÖRÜLMESİNİN SEBEBİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİDİR'

Bir bölgede kuraklık, bir bölgede aşırı yağış görülmesinin sebebi iklim değişikliğidir. Almanya'nın batısında yaşanan sel felaketinde 186 kişi hayatını kaybetti. Sen bunu konuşuyor musun? Temmuz ayında Avusturya, İtalya, İsviçre, Romanya, Bulgaristan, LÜksembur'da sel baskınları meydana geldi .Bütün bu seller dünya genelinde çok sayıda can kaybı ve maddi zarara neden oldu. Karşımızda tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir sorun var. İskoçya'da İklim Forumu olacak. Gerekli önlemleri almak zorundayız. Ama yüzde 100 başarılı olabilir miyiz?



'ELİMİZDEN GELENİ BEŞER PLANINDA NE İSE YAPMAK DURUMUNDAYIZ'

Elimizden geleni beşer planında ne ise yapmak durumundayız. Ama şu doğada ne olur ne olmaz... Rabbim nerede neyin tasarrufunu nasıl kılar, biz bunu bilemeyiz. Meteoroloji tahminlerde bulunuyor. Bu tahminler bazen isabet ediyor, bazen etmiyor. Hatalarımız olabilir. Bazı şeyler insanoğlunun gücünün üzerinde olan şeylerdir.'



YALAN TERÖRÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ MİMARI BAY KEMAL'DİR

Yalan terörünün Türkiye'deki mimarı Bay Kemal'dir. Ne yaptınızda CHP sayesinde engellediniz. Antalya, İzmir ve Muğla'da yönetim CHP'de. Buralarda sizin karadan müdahalenizde itfaiyeleriniz nerede? Biz devlet olarak bu işlere müdahale ettik. Helikopter ve uçaklarla müdahale ettik. Bu müdahalelerde kimseyi suçlamadık. Aynı şekilde DSİ bütün imkanlarıyla seferber oldu. Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu, sen ne yaptın?



Bir yerde sel baskını var; sel afeti var. Sen burada ne yaptın? Bunu ortaya koy. Biz şu anda bu gayretle; 6 bakanım bu bölgelerde görevli olarak bulundular. Sürekli yangında arkadaşlarımız; gece-gündüz demeden bölgede kaldılar. Milletvekillerimiz yanlarında çalıştılar. Bölgeyi terk etmediler. Birlik olmamız gereken dönemlerde bile yalan peşindeler. Helikopter yok diyor arkasından geçiyor.



Yalandan başka hiçbir şeuy konuşmayanlar sosyal medyayı kendilerine yuva edinmişler. Meclis'in açılmasıyla birlikte bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız. Sahadaki mücadelemizi bu şekilde karalamalarına müsaade etmeyeceğiz.



KORONAVİRÜSTE SON GELİŞMELER

Toplam aşı sayısında 86 milyonu geride bıraktık. Bizim özellik şehir hastanelerimizi çok ciddi bir işlev icra etti. İlk dozda 45, ikide 34 ve üçüncü dozda da 7 milyonu geçtik. İnşallah vaka sayılarını da düşüreceğiz.



Benim aşılama konusunda en başından beri düşüncem net. Ben milletimin karşısında üç doz olmuş bir başkan olarak duruyorum. Aşı tedarikinin dünyada zor olduğu dönemde erkenden yaptığımız bağlantılarla başlatmıştık. Zorlama ile aşılamayı doğru bulmuyorum. Bugün hastaneye başvuranların, yatanların özellikle yoğun bakımdakilerin tamamına yakını aşı yaptırmayanlardan oluşuyor. Aşı olduğu halde hastalananların sayısı istisnai seviyede. Aşı karşıtlığı kampanyalarını doğru bulmuyorum. Kendi tercihi olabilir ama başkalarının hayatına dokunmaya istisna gösteremeyiz.



YÜZYÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

Dün bakanımla bu konuyu görüştük. İnşallah yüz yüze eğitim olacak. Yavrularımız öğretmenleriyle birlikte eğitim görecekler.



YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Devlet Bey hazırlıklarını daha önce bize gönderdi. Ben de bu çalışmaları, işi yürüten arkadaşlarıma verdik. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptık. Nihai çalışmayı Bahçeli'te takdim edeceğim, değerlendireceğiz



MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM TALEBİ: YOL HARİTASINI DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYİZ

Bunu biz unuttuk, artık konuşmuyoruz. Hedef 2023... Bunu Devlet Bey ve biz söyledik. Muhalefetin başka işi gücü yok. Sürekli bunlarla meşgul oluyor. Bir netice alacaklarını sanıyorlar. İşinize bakın. Ülkenin kalkınmasına bir katkınız var mı? Bunları söyleyin. Böyle bir dertleri yok. Hala erken seçim diyorlar. Erken seçim olacak da bir netice alacaklarından değil. Dertleri başka. Yol haritasını değiştirmek istiyorlar. Önümüzdeki seçimin tarihi bellidir. O tarihte bu seçim yapılacaktır.



'MELEK HANIM BU AZİMLE ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİR'

Melek Hanım gerçekten, o fabrikada kaynakta ustabaşı. Meslek lisesini bitirdi, usta noktasına geldi. Bu azimle üniversiteyi de bitirir. Patronunun Melek'ten memnun olması, ona önde bir yer vermiş olması kadının gelmiş olduğu nokta açısından çok önemli. Kadınlarımızı hor görmek, makam sahibi olmasına engel olmak kimseye kazandırmaz. Güveneceğiz ve yolculuğumuza devam edeceğiz.



Yıl sonu büyüme beklentimiz yüzde 5,8'in üzerinde. İhracattra rekor üstü rekor kırıyoruz.



