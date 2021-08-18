Afganistan'da Taliban'a karşı direniş başladı!

Afganistan'da eski Dışişleri Bakanı Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin fitilini ateşledi.
ABD'nin Afganistan'dan ayrılma sürecinin başlamasıyla birlikte ülkede etkisini artıran Taliban, geçtiğimiz günlerde başkent Kabil'e girdi.
Kabil'in düşmesi sonrası Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de, 15 Ağustos'ta ülkeyi terk ederek kaçtı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçiren Taliban, ülkede yönetime el koydu.
Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen binlerce Afgan, akın akın ülkeyi terk etmeye çalışıyor.