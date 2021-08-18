USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 9,92 - 9,94
Ana Sayfa.
Dünya
Afganistan'da Taliban'a karşı direniş başladı!

Afganistan'da Taliban'a karşı direniş başladı!

Afganistan'da eski Dışişleri Bakanı Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin fitilini ateşledi.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:34
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:42
Afganistan'da Taliban'a karşı direniş başladı!

ABD'nin Afganistan'dan ayrılma sürecinin başlamasıyla birlikte ülkede etkisini artıran Taliban, geçtiğimiz günlerde başkent Kabil'e girdi.

Kabil'in düşmesi sonrası Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de, 15 Ağustos'ta ülkeyi terk ederek kaçtı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçiren Taliban, ülkede yönetime el koydu.



Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen binlerce Afgan, akın akın ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

DİRENİŞİN LİDERİ


Ancak ülkede Taliban'a karşı direniş için önemli bir adım atıldı.

Taliban'a karşı Afganistan eski Dışişleri Bakanı Amrullah Salih, direnişin yeni lideri oldu.



Bugün ortaya çıkan görüntülerde Amrullah Salih, ağır silahlı bir maiyet eşliğinde, Sovyet yapımı bir askeri helikopter olan Afgan Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17'ye bindiği görüldü.

Salih, Afganista'da tüm Taliban karşıtı komutanları Panjshir'de bir araya getiriyor.



YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı