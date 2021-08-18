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ABD'den 'Göçmen anlaşması iddiası' ile ilgili açıklama: Erdoğan ile Biden arasındaki anlaşma iddiaları temelsizdir

ABD'den 'Göçmen anlaşması iddiası' ile ilgili açıklama: Erdoğan ile Biden arasındaki anlaşma iddiaları temelsizdir

ABD ile Türkiye arasında 'Göçmen Anlaşması' yapıldı iddiasını ABD tarafı yalanladı. ABD'den yapılan açıklamada, "Erdoğan ile Biden arasındaki anlaşma iddiaları temelsizdir, yalandır." denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları böylece çürütülmüş oldu.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:19
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:28
ABD'den 'Göçmen anlaşması iddiası' ile ilgili açıklama: Erdoğan ile Biden arasındaki anlaşma iddiaları temelsizdir

ABD ile Türkiye arasında 'Göçmen Anlaşması' yapıldı iddiasını ABD tarafı yalanladı. ABD'den yapılan açıklamada, 'Erdoğan ile Biden arasındaki anlaşma iddiaları temelsizdir, yalandır.' denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları böylece çürütülmüş oldu.


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