ABD'den 'Göçmen anlaşması iddiası' ile ilgili açıklama: Erdoğan ile Biden arasındaki anlaşma iddiaları temelsizdir

ABD'den 'Göçmen anlaşması iddiası' ile ilgili açıklama: Erdoğan ile Biden arasındaki anlaşma iddiaları temelsizdir

ABD ile Türkiye arasında 'Göçmen Anlaşması' yapıldı iddiasını ABD tarafı yalanladı. ABD'den yapılan açıklamada, "Erdoğan ile Biden arasındaki anlaşma iddiaları temelsizdir, yalandır." denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları böylece çürütülmüş oldu.