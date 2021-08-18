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Eğitim
20 bin öğretmen ataması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Tercihler için tarih belli oldu...

20 bin öğretmen ataması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Tercihler için tarih belli oldu...

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, 20 bin öğretmen ataması tercihlerinin yapılacağı tarih duyuruldu. Yine aynı açıklamada atama sonuçlarının ne zaman duyurulacağı da bildirildi. İşte 20 bin öğretmen ataması ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:46
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:51
20 bin öğretmen ataması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Tercihler için tarih belli oldu...

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önceden duyurduğu 20 bin öğretmen ataması ile ilgili detayları açıkladı. MEB'den yapılan açıklama ile, '20 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman yapılacak?' sorusu yanıt bulmuş oldu. Açıklamada, 20 bin öğretmen atama sonuçlarının ilan edileceği tarih de bildirildi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? MEB DUYURDU...

20 bin öğretmen ataması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tercihlerin 29 Ağustos tarihinde başlayacağı bildirildi. Tercih işlemleri 3 gün sürecek 2 Eylül tarihinde son bulacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'den yapılan açıklamada, '20 bin öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna da yanıt verilmiş oldu. Atama sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde duyurulacak.


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