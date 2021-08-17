Türkiye Romanya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Romanya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan’ın ev sahipliği içerisinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası’na saatler kaldı. A Milli Kadın Voleybol takımı birbirinden güçlü takımlarla Avrupa Şampiyonası’nda karşı karşıya gelecek. Peki, D grubu maçlarının ilki olan Türkiye Romanya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Romanya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?









Türkiye Romanya Voleybol Maçı Ne Zaman?



Türkiye Romanya Voleybol Maçı Saat Kaçta?



Türkiye Romanya Voleybol Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?



Milyonlarca voleybol seyircisininsorusunu gündeme getirmesi üzerine Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan cevap gecikmedi! Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre heyecanla beklenen Türkiye Romanya maçı 18 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.18 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Türkiye Romanya voleybol maçı saat 20.30’da başlayacak.Filenin Sultanları’nın heyecanla beklenen Türkiye Romanya mücadelesi 18 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da başlayacak. Seyirciden gelen TSorusu ise Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından cevaplandırıldı.Türkiye Voleybol Federasyonu’nun gerçekleştirdiği açıklamaya göre Türkiye Romanya maçı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında naklen yayınlanacak.