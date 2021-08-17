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Türkiye Romanya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Romanya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Türkiye Romanya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Romanya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçına saatler kaldı! 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndan büyük bir üzüntüyle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Şampiyona’da Türkiye’nin ilk karşılaşması olan Türkiye Romanya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Romanya voleybol maçı saat kaçta? İşte Türkiye Romanya voleybol maçının detayları…

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 10:06
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 10:09
Türkiye Romanya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Romanya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan’ın ev sahipliği içerisinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası’na saatler kaldı. A Milli Kadın Voleybol takımı birbirinden güçlü takımlarla Avrupa Şampiyonası’nda karşı karşıya gelecek. Peki, D grubu maçlarının ilki olan Türkiye Romanya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Romanya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?



Türkiye Romanya Voleybol Maçı Ne Zaman?


Milyonlarca voleybol seyircisinin Türkiye Romanya voleybol maçı ne zaman? sorusunu gündeme getirmesi üzerine Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan cevap gecikmedi! Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre heyecanla beklenen Türkiye Romanya maçı 18 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Romanya Voleybol Maçı Saat Kaçta?


18 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Türkiye Romanya voleybol maçı saat 20.30’da başlayacak.

Türkiye Romanya Voleybol Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?


Filenin Sultanları’nın heyecanla beklenen Türkiye Romanya mücadelesi 18 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da başlayacak. Seyirciden gelen Türkiye Romanya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sorusu ise Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından cevaplandırıldı.



Türkiye Voleybol Federasyonu’nun gerçekleştirdiği açıklamaya göre Türkiye Romanya maçı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında naklen yayınlanacak.

Türkiye Romanya Voleybol Maçı Saat Kaçta?Türkiye Romanya Voleybol Maçı Ne Zaman?Türkiye Romanya Voleybol Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?


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