Türkiye Romanya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Romanya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçına saatler kaldı! 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndan büyük bir üzüntüyle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Şampiyona’da Türkiye’nin ilk karşılaşması olan Türkiye Romanya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Romanya voleybol maçı saat kaçta? İşte Türkiye Romanya voleybol maçının detayları…
Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan’ın ev sahipliği içerisinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası’na saatler kaldı. A Milli Kadın Voleybol takımı birbirinden güçlü takımlarla Avrupa Şampiyonası’nda karşı karşıya gelecek. Peki, D grubu maçlarının ilki olan Türkiye Romanya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Romanya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?