Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği: Vatandaşlarımız haber verilene kadar beklesin

Taliban'ın Kabil'e girmesi ve Afganistan'da yönetimi devrelmasının ardından ülkede hareketli saatler yaşanıyor. Dün Türkiye'nin tahliye operasyonundan sonra Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, ülkede kalan Türk vatandaşları için bir açıklama yaptı. Kabil Büyükelçiliği'nin son dakika açıklamasında "Vatandaşlarımızın kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır." denildi.