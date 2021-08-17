Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası Grubu Açıklandı! Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası Maçları

A Milli Kadın Voleybol Takımının Tokyo 2020 serüveninin bitmesinin ardından Avrupa Şampiyonası serüveni başladı! 18 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olan şampiyonaya sayılı günler kala nefesler tutuldu. Heyecanlı bekleyiş devam ederken taraftarların merak ettiği Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçları açıklandı. Peki, Türkiye’nin Avrupa Voleybol Şampiyonası rakibi kim? İşte Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası grup maçları…
Her yıl gerçekleşen Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın başlangıç tarihi belli oldu! Türkiye A Milli Kadınn Voleybol Takımının da içerisinde bulunacağı onlarca takımın Avrupa Şampiyonası süreci başlıyor. Şampiyona’ya sayılı günler kala çeşitli sorular gündeme geldi. Peki, heyecanla beklenen Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin rakibi kim? İşte Türkiye’nin Avrupa Voleybol Şampiyonası maçları…