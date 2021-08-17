Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası Grubu Açıklandı! Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası Maçları

Her yıl gerçekleşen Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın başlangıç tarihi belli oldu! Türkiye A Milli Kadınn Voleybol Takımının da içerisinde bulunacağı onlarca takımın Avrupa Şampiyonası süreci başlıyor. Şampiyona’ya sayılı günler kala çeşitli sorular gündeme geldi. Peki, heyecanla beklenen Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin rakibi kim? İşte Türkiye’nin Avrupa Voleybol Şampiyonası maçları…





Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye’nin Rakibi Kim?



Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası Maçları



Bu yıl heyecanla beklenen Avrupa Şampiyonası; Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Filenin Sultanları D Grubu'nda ilk maçında Romanya ile mücadele edecek. D Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı D grubunda Romanya'nın yanı sıra Hollanda, Bulgaristan, Finlandiya, Ukrayna ve İsveç ile karşılaşma gerçekleştirecek. Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın tüm maçlarını Romanya'nın Cluj Napoca kentinde bulunan BT Arena'da gerçekleştirecek. Avrupa Voleybol Şampiyonası maçlarının tarihinin açıklanmasının ardından voleybol severlerden gelenorusunun üzerine A Milli Kadın Voleybol Takımı maç programı da açıklandı.18 Ağustos 20.30 Romanya-Türkiye20 Ağustos 20.30 Türkiye-Ukrayna22 Ağustos 17.30 Türkiye-İsveç23 Ağustos 20.30 Türkiye-Finlandiya24 Ağustos 17.30 Hollanda-TürkiyeHeyecanla beklenen Avrupa Voleybol Şampiyonası 18 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. Tüm maçlar TRT SPOR ekranlarında naklen yayınlanacak.