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Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası Grubu Açıklandı! Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası Maçları

Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası Grubu Açıklandı! Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası Maçları

A Milli Kadın Voleybol Takımının Tokyo 2020 serüveninin bitmesinin ardından Avrupa Şampiyonası serüveni başladı! 18 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olan şampiyonaya sayılı günler kala nefesler tutuldu. Heyecanlı bekleyiş devam ederken taraftarların merak ettiği Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçları açıklandı. Peki, Türkiye’nin Avrupa Voleybol Şampiyonası rakibi kim? İşte Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası grup maçları…

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 09:02
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 09:17
Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası Grubu Açıklandı! Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası Maçları

Her yıl gerçekleşen Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın başlangıç tarihi belli oldu! Türkiye A Milli Kadınn Voleybol Takımının da içerisinde bulunacağı onlarca takımın Avrupa Şampiyonası süreci başlıyor. Şampiyona’ya sayılı günler kala çeşitli sorular gündeme geldi. Peki, heyecanla beklenen Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin rakibi kim? İşte Türkiye’nin Avrupa Voleybol Şampiyonası maçları

Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye’nin Rakibi Kim?


Bu yıl heyecanla beklenen Avrupa Şampiyonası; Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Filenin Sultanları D Grubu'nda ilk maçında Romanya ile mücadele edecek. D Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı D grubunda Romanya'nın yanı sıra Hollanda, Bulgaristan, Finlandiya, Ukrayna ve İsveç ile karşılaşma gerçekleştirecek. Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın tüm maçlarını Romanya'nın Cluj Napoca kentinde bulunan BT Arena'da gerçekleştirecek. Avrupa Voleybol Şampiyonası maçlarının tarihinin açıklanmasının ardından voleybol severlerden gelen Türkiye’nin Avrupa Voleybol Şampiyonası maç programı nasıl? Sorusunun üzerine A Milli Kadın Voleybol Takımı maç programı da açıklandı.



Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası Maçları


A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası maçları:

18 Ağustos 20.30 Romanya-Türkiye

20 Ağustos 20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos 17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos 20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos 17.30 Hollanda-Türkiye



Heyecanla beklenen Avrupa Voleybol Şampiyonası 18 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. Tüm maçlar TRT SPOR ekranlarında naklen yayınlanacak.

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