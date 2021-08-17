Taliban'ın görüntüleri şoke etti! İlk işleri oraya gitmek oldu...

Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Başkent Kabil'de Başkanlık Sarayı'nı ele geçirmelerinin ardından yaptıkları açıklamada ülkenin tek hakimlerinin kendileri olduğunu açıklayan Taliban, büyük bir panik dalgasını da beraberinde getirdi.





LUNAPARK EĞLENCESİ KAMERADA



Taliban'dan kaçmak için havalimanlarına akın eden binlerce kişi, havaalanında izdiham yarattı.Taliban, sık sık yönetimi barışçıl bir şeklide devralacağını vurgularken sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ses getirdi.Başkent Kabil'i ele geçiren Taliban kuvvetlerinin ilk işi, lunaparka gitmek oldu.Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban mensuplarının lunapark eğlencesi kamerada!Çarpışan otomobile ve atlı karıncaya binerek eğlenen Taliban üyelerini o anları, anbean kaydedildi.