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Taliban'ın görüntüleri şoke etti! İlk işleri oraya gitmek oldu...

Taliban'ın görüntüleri şoke etti! İlk işleri oraya gitmek oldu...

Taliban güçlerinin Afganistan’da yönetimi ele geçirmesi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. NATO kuvvetlerinin geri çekilmesinin ardından haftalar içinde tüm vilayetleri alarak başkent Kabil’de de yönetime el koyan Taliban’dan kaçan binlerce kişi, havalimanında izdiham yarattı. Dünya bu görüntülerin etkisinden henüz kurtulamamışken, ortaya çıkan görüntüler izleyenleri şoke etti. Taliban güçlerinin Kabil’de bir lunaparkta eğlendiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 11:15
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 11:35
Taliban'ın görüntüleri şoke etti! İlk işleri oraya gitmek oldu...

Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Başkent Kabil'de Başkanlık Sarayı'nı ele geçirmelerinin ardından yaptıkları açıklamada ülkenin tek hakimlerinin kendileri olduğunu açıklayan Taliban, büyük bir panik dalgasını da beraberinde getirdi.

LUNAPARK EĞLENCESİ KAMERADA


Taliban'dan kaçmak için havalimanlarına akın eden binlerce kişi, havaalanında izdiham yarattı.

Taliban, sık sık yönetimi barışçıl bir şeklide devralacağını vurgularken sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ses getirdi.



Başkent Kabil'i ele geçiren Taliban kuvvetlerinin ilk işi, lunaparka gitmek oldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban mensuplarının lunapark eğlencesi kamerada!




Çarpışan otomobile ve atlı karıncaya binerek eğlenen Taliban üyelerini o anları, anbean kaydedildi.


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