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Tahliye uçağından dehşete düşüren yeni görüntüler! ABD uçağı acil iniş yaptı! Tekerlekten insan bedeni çıktı...

Tahliye uçağından dehşete düşüren yeni görüntüler! ABD uçağı acil iniş yaptı! Tekerlekten insan bedeni çıktı...

Afganistan'dan son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile kaçmaya çalışan Afganlar Kabil Havalimanı'na akın etmişti. Uçaklara binemeyenlerin bazıları iniş takımlarına tutunarak ülkeden ayrılmak istedi. Washington Post, ABD’ye ait askeri taşıma uçağının tekerlek sistemlerinde sorun çıktığını, acil iniş sonrası yapılan kontrolde uçağın tekerleğinden insan bedeni çıktığını haberleştirdi. Öte yandan uçağın içinden çekilen yeni bir görüntü de ortaya çıktı. Görüntü hayrete düşüren cinsten...

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 16:46
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 16:59
Tahliye uçağından dehşete düşüren yeni görüntüler! ABD uçağı acil iniş yaptı! Tekerlekten insan bedeni çıktı...

Afganistan'da büyük bir kaos hakim... Taliban, hükümet güçlerini yenilgiye uğratarak tek tek şehirleri ele geçirirken, pazar günü Kabil'de de hakimiyeti sağladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı da ele geçiren Taliban, ülkede yönetime el koydu.

Gelişmeler sonrası dünyanın gözleri Afganistan'a çevrildi. Ülkeler misyonlarında çalışanları ve vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçerken, Taliban'dan kaçmak isteyen Afganlar Kabil Havalimanı'na akın etti. Havalimanında akılalmaz görüntüler oluşurken, tahliye uçağına binemeyen 2 Afgan'ın uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmaya çalıştığı ve uçaktan düşerek yere çakıldığı anlar dehşete düşürdü.

O anların uçak içinden çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandan Washington Post uçak olayı ile ilgili dikkat çeken bir haber servis etti.

ABD TAHLİYE UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

Washington Post'ta yer alan habere göre; Afganistan Kabil Havalimanı'ndan kalkan ABD'ye ait askeri taşıma uçağının tekerlek sistemlerinde sorun çıktı. Arıza sonrası uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

TEKERLEKLERDEN İNSAN BEDENİ ÇIKTI

İniş sonrası yetkililer hızla uçağın tekerlek takımlarını kontrol etmeye başladı. Sistemler kontrol edilince uçağın tekerleğinden insan bedeni çıktı.

DEHŞETE DÜŞÜREN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Afganistan'daki tahliyeler sırasında uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmaya çalışan 2 Afgan ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Uçak içinden bir amatör kamera ile çekilen görüntülerde iniş takımlarına tutunan kişi görünüyor. Rüzgara karşı direnmeye çalışan kişinin görüntüleri dehşete düşürüyor.


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