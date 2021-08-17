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Saldırı hazırlığındaki 3 haine darbe!

Saldırı hazırlığındaki 3 haine darbe!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ikisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 14:20
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 14:21
Saldırı hazırlığındaki 3 haine darbe!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz her yerde etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, ikisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


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