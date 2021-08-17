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Saç ekimi için gittikleri Afganistan'da mahsur kalan 5 Türk yardım bekliyor

Saç ekimi için gittikleri Afganistan'da mahsur kalan 5 Türk yardım bekliyor

Afganistan'a bir süre önce saç ekimi yapmaya giden 5 Türk mahsur kaldıkları ülkede tahliye edilmek için yardım bekliyor

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 22:02
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 22:02
Saç ekimi için gittikleri Afganistan'da mahsur kalan 5 Türk yardım bekliyor

Saç ekim kliniğinde çalışan 2’si kadın 5 kişi, yaklaşık 20 gün önce gittikleri Kabil’de mahsur kaldı.

DHA'nın aktardığı haberde, Türkiye’nin dün gönderdiği tahliye uçağına havalimanındaki olaylar nedeniyle binemediklerini belirten 5 kişi yardım beklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluk yetkililerinin kendileriyle bugün irtibata geçtiğini belirten C.Ş., gelecek diğer tahliye uçağıyla Türkiye’ye dönmeyi umduklarını söyledi.
C.Ş., saç ekim merkezinde beklediklerini ifade ederken yemek ve elektrik imkanlarının kısıtlı olduğunu ifade etti. C.Ş. tanıdıkları 3 Türkün de yakın bir noktada yardım beklediğini kaydetti


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