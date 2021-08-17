Profesör, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!

Güneykent Mahallesi'nde yalnız yaşayan Prof. Dr. Alisan Hasçelik'in dairesinden gelen kokular üzerine komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingire açtırarak girdiği evde Prof. Dr. Hasçelik'i koltukta hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Prof. Dr. Alişan Hasçelik'in hayatını kaybettiği tespit edildi.





CENAZESİ KOMŞULARINA TESLİM EDİLDİ



Kanser hastası olduğu belirtilen Hasçelik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından da Prof. Dr. Hasçelik'in cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'na defnedilmek üzere komşularına teslim edildi.