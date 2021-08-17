USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 9,90 - 9,92
Ana Sayfa.
Yaşam
Profesör, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!

Profesör, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alisan Hasçelik (66), evinde ölü bulundu.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 14:48
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 15:13
Profesör, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!

Güneykent Mahallesi'nde yalnız yaşayan Prof. Dr. Alisan Hasçelik'in dairesinden gelen kokular üzerine komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingire açtırarak girdiği evde Prof. Dr. Hasçelik'i koltukta hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Prof. Dr. Alişan Hasçelik'in hayatını kaybettiği tespit edildi.


CENAZESİ KOMŞULARINA TESLİM EDİLDİ

Kanser hastası olduğu belirtilen Hasçelik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından da Prof. Dr. Hasçelik'in cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'na defnedilmek üzere komşularına teslim edildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı