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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e gözyaşları içinde soru soran Afgan gazeteci

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e gözyaşları içinde soru soran Afgan gazeteci

Ülkesinde yaşananlar nedeniyle endişeye kapılan Afgan gazeteci, Stoltenberg'den NATO olarak kayıtsız şartsız Taliban'ı tanımamasını istedi.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 18:41
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 18:42
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e gözyaşları içinde soru soran Afgan gazeteci

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir Afgan gazeteci, Taliban'ın kontrolü altındaki ülkede yaşananlardan endişeli olduğunu ifade etti.

"TALİBAN'I TANIMANIZI İSTEMİYORUM"

Stoltenberg'e gözyaşları içinde soru soran gazeteci, "Geleceği nasıl görüyorsunuz? Bir kadın olarak herhangi bir şart olmadan Taliban'ı tanımamanızı istiyorum." dedi.

STOLTENBERG'İN YANITI

NATO'nun Afganistan'daki askeri varlığını sona erdirmenin son derece zor bir karar olduğunu belirten Stoltenberg, "Acını paylaşıyorum. Hayal kırıklığını anlıyorum." karşılığını verdi.

"İKİ SEÇENEĞİMİZ VARDI" AÇIKLAMASI

Stoltenberg, söz konusu ülkeden çekilme sürecini değerlendirirken, NATO'nun "Afganistan'ı tamamen terk etme veya asker sayısını artırarak oradaki operasyonlarını sürdürme seçeneği" olduğunu söyledi.

"MÜTTEFİKLER RİSK ALDI"

NATO Genel Sekreteri, "Müttefikler bu riski (çekilme riskini) net bir şekilde aldı çünkü alternatifin sınırlı bir askeri varlıkla devam etmek olmadığını biliyorlardı. Alternatif, büyük olasılıkla artan NATO birlikleriyle devam etmek ve bir kez daha savaşa girmekti.

"HAYAL KIRIKLIĞINI ANLIYORUZ"

Afgan devlet yapısı söz konusu olduğunda, tüm uluslararası toplum tarafından bunca yıllık çabaların daha iyi ve daha güçlü sonuçlar vermediğini gördüğümüzde hayal kırıklığını anlıyoruz." diye konuştu.


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