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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den afet bölgelerindeki eğitim-öğretim durumuna dair kritik açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den afet bölgelerindeki eğitim-öğretim durumuna dair kritik açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgeleri le ilgili yaptığı açıklamada, "Söz konusu bölgelerde öğrencilerin okullara erişimi ve devamı konusunda sıkıntı yaşamamaları için gerekli tedbirler alındı." dedi.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 18:11
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 18:51
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den afet bölgelerindeki eğitim-öğretim durumuna dair kritik açıklama

İlk günden bu yana yangın ve selden etkilenen bölgelerdeki duruma ilişkin yetkililerle sürekli temas halinde olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, genel değerlendirme yapmak için afet bölgelerindeki tüm il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bakan Yardımcıları Ahmet Emre Bilgili, Petek Aşkar, Sadri Şensoy ile ilgili birim amirlerinin de katıldığı toplantıda Bakan Özer, afet bölgelerinde bulunan eğitim kurumlarındaki çalışmalarda gelinen son duruma; hasar tespiti, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Afetlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Özer, eğitim camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ, AFETZEDELER İÇİN NE GEREKİYORSA YAPILMASI İÇİN SAHADA"

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi afetten etkilenen bölgelerde de öğrenci, öğretmen ve velilerin daima yanında olduklarını belirten Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarımız, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarından okullarımızın eksikliklerinin giderilmesine kadar ne gerekiyorsa yapılması için sahada. Öğretmenlerimiz ve danışmanlarımız, rehberlik ve psikolojik destek ile yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerimizin yemekhaneleri vatandaşlarımıza kahvaltı ve akşam yemeği sunuyor.

"TÜM OKULLARIMIZIN YENİ DÖNEME HAZIR OLACAĞINDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Söz konusu bölgelerde öğrencilerin okullara erişimi ve devamı konusunda sıkıntı yaşamamaları için gerekli tedbirler alındı. İllerimize gerekli kaynak aktarımı tamamlandı. Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın."

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMEN VE BAKANLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Öğrenci ve öğretmenlerin her türlü kırtasiye ihtiyacının da karşılanacağını ifade eden Bakan Özer, afetlerin ardından ihtiyaçların tespiti, temini ve ilgililere ulaştırılması, yangın ve selden etkilenen canlıların tedavisi, müdahale ekiplerinin kullandığı araçların temin, tamir ve bakım çalışmaları gibi pek çok alanda gönüllü olarak görev alan tüm öğretmenler ve Bakanlık personeline teşekkür etti.


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